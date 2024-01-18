Хлопець пиячив з друзями на озері, після чого потрапив до лікарні з отруєнням

Жидачівський районний суд Львівської області 15 січня розглянув адміністративну справу щодо майстрині виробничого навчання Жидачівського професійного ліцею Галини Новікової, неповнолітній син якої пиячив поблизу місцевого озера в Жидачеві. Маму визнали винною в невиконання батьківських обов’язків та покарали штрафом у 850 грн.

За матеріалами справи, неповнолітній син майстрині виробничого навчання Жидачівського професійного ліцею 27 листопада близько 14:00 разом з товаришами вживав алкоголь поблизу озера Нетеча у Жидачеві, порушивши заборону про розпивання алкоголю в громадських місцях. Після випитого хлопцеві та кільком його товаришам стало погано. Підлітка доставили до лікарні, де встановили діагноз «алкогольне сп’яніння».

У судовому засіданні Галина Новікова свою вину визнала частково. Вона пояснила, що син дійсно перебував п’яний на озері, однак вона як мама не може постійно перебувати поряд із ним та контролювати його.

У постанові суду не вказано точний вік підлітка, лише зазначено, що він неповнолітній і кваліфікація статті передбачає покарання за вчинення правопорушення особами, віком від 14 до 16 років.

Суддя Роман Равлінко визнав маму хлопця винною у невиконанні батьківських обов’язків (ч.3 ст.184 КУпАП) та призначив їй покарання у вигляді штрафу 850 грн. На постанову суду ще може бути подана апеляція.