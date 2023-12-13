Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Ірину Лищинську, чий неповнолітній син потрапив до лікарні з алкогольним отруєнням. Жінку зобов’язали сплатити 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку внесли у грудні 2023 року, наприкінці жовтня до Самбірської центральної лікарні госпіталізували неповнолітнього хлопця, медики діагностували у нього отруєння алкоголем. Про це випадок повідомили поліцію, яка встановила, що хлопець вживав спиртне, зокрема вино, на місцевому стадіоні. Вік хлопця у постанові суду не зазначений.

Щодо матері неповнолітнього Ірини Лищинської поліція склала протокол про адмінправопорушення за фактом неналежного виконання батьківських обов’язків. Жінка визнала свою провину. Варто додати, що раніше її не притягували до відповідальності за адмінправопорушення.

Справу розглянула суддя Олена Бікезіна, яка визнала матір хлопця винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків та призначила їй 850 грн штрафу. Жінку також зобов’язали сплатити 537 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.

Додамо, що Самбірський міськрайонний суд оштрафував матір ще одного підлітка, який того дня вживав спиртне на стадіоні та потрапив у лікарню з алкогольним отруєнням.