Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків місцеву мешканку Марію Кисиличак, чий неповнолітній син потрапив до лікарні з алкогольним отруєнням. Суд призначив жінці 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці листопада 2023 року, неповнолітній син Марії Кисиличак ввечері 26 жовтня вживав алкогольні напої, зокрема вино, на місцевому стадіоні. Хлопець потрапив до Самбірської центральної районної лікарні з алкогольним отруєнням. У постанові не вказано вік хлопця, але відомо, що йому ще не виповнилось 18 років.

Щодо матері підлітка поліція склала протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежний догляд за дитиною. Під час розгляду справи у суді Марія Кисиличак визнала свою провину та запевнила, що проведе з сином виховну роботу.

Справу розглянув суддя Володимир Галин, який дослідив усі матеріали справи та визнав жінку винною у вчиненні адмінправопорушення. Їй призначили 850 грн штрафу та зобов’язали сплатити 537 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.