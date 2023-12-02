Червоноградський міський суд Львівщини визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків місцевого мешканця Віталія Соглобова, чиї доньки прогуляли 267 уроків в школі. Суд оштрафував чоловіка на 1700 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у листопаді 2023 року, неповнолітні доньки Віталія Соглобова навчаються у Червоноградській гімназії №2, протягом вересня – жовтня 2023 року дівчата пропустили 267 уроків в школі.

Правоохоронці склали щодо батька школярок протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків. Віталій Соглобов не прийшов на засідання суду, але подав заяву про визнання своєї провини.

Раніше чоловіка уже притягували до відповідальності через неналежний догляд за дітьми, зокрема за розпивання дитиною алкоголю чи вчинення крадіжки.

Справу розглянула суддя Юлія Дем’яновська, яка дослідила усі матеріали справи та визнала чоловіка винним у вчиненні адмінправопорушення. Йому призначили 1700 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.