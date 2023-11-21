Золочівський районний суд Львівщини покарав матір школяра Мирославу Онишків, чий син знущався із 11-річного хлопця в школі. За вчинення булінгу суд оштрафував жінку на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у листопаді 2023 року, Мирослава Онишків неналежно виховувала свого 12-річного сина, який у жовтні знущався із 11-річного однокласника в школі у селі Перегноїв. Школяр застосовував до 11-річного хлопця фізичне насильство, копав його ногами, розбив йому губу, а також кидав у нього каштанами та обзивав.

Щодо матері школяра поліція склала адмінматеріали через вчинення булінгу. У суді Мирослава Онишків визнала свою провину, але заявила, що не лише її син знущався з цього хлопця, а й інші діти.

Справу розглянула суддя Марія Бакаїм, яка дослідила усі матеріали справи та визнала жінку винною у адмінправопорушенні. Їй призначили 850 грн штрафу та зобов’язали сплатити 537 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.