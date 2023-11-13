Берегівський районний суд Закарпатської області визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків місцеву мешканку Катерину Горват через вагітність її неповнолітньої доньки. Суд призначив матері 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у листопаді 2023 року, наприкінці вересня на Катерину Горват було винесено постанову про неналежне виконання батьківських обов’язків. Згідно з протоколом поліції, адмінматеріали склали, бо неповнолітня донька жінки була на восьмому місяці вагітності. Вік дитини у постанові не зазначений.

На засідання суду Катерина Горват не прийшла. Варто додати, що раніше на жінку також складали адмінматеріали про неналежне виконання батьківських обов’язків через те, що її син пропускав заняття в школі.

Справу розглянув суд, який визнав матір винною у неналежному догляді за дитиною та призначив їй 850 грн штрафу та зобов’язав сплатити 537 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.