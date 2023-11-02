Іршавський районний суд Закарпатської області визнав місцевого мешканця винним у виготовленні та розповсюдженні порнографії за участі школярки. Порнографічні відео хлопець надіслав у чат класу, у якому навчається дівчина. Суд розглянув справу та призначив хлопцю вісім років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у жовтні 2023 року, випадок трапився у вересні 2022 року. Неповнолітній хлопець надіслав у чат 10 класу в месенджері Telegram два відео з порно, на яких присутня учениця цього класу.

Однокласниці потерпілої розповіли, що їм написав цей хлопець та запитав, чи вони не хочуть «побачити «пушку». На його прохання вони створили групу класу в Telegram, куди він скинув два порнографічні відео.

На це відео звернув увагу родич дівчини. Він розповів у суді, що в селі два місці обговорювали якесь відео. Чоловік не зареєстрований у соцмережах, тому відео йому показав його товариш – на записі обвинувачений та потерпіла займались сексом. Мати дівчини є його тещою, тому він порадив їй звернутись у поліцію.

У суді обвинувачений визнав свою провину та від дачі показань відмовився. Потерпіла також відмовилась свідчити у суді.

Справу розглянув суд, який визнав хлопця винним у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії, призначивши йому вісім років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.