Бориславський міський суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків місцеву мешканку Христину Шимченко, яка покинула свого сина підлітка самого в Німеччині. За вчинене суд призначив їй 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у жовтні 2023 року, уродженка Борислава Христина Шимченко разом зі своїм 16-річний сином поїхала за кордон. Наприкінці липня 2023 року Христина Шимченко покинула свого сина у Німеччині, а сама повернулась в Україну. У постанові суду не наведено обставини, за яких трапився цей випадок, проте зазначено, що хлопець залишився без нагляду та житла.

В Україні щодо жінки склали протокол про адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків. На засідання суду жінка не прийшла. Справу розглянув суддя Андрій Слиш, який призначив Христині Шимченко 850 грн штрафу через неналежний догляд за дитиною. На постанову ще може бути подана апеляція.

Відомо, що Христина Шимченко розлучена та має двох дітей – 16-річного сина та 18-річну доньку. Жінку уже притягували до адмінвідповідальності через неналежний догляд за сином, який був п’яний та матюкався до перехожих у Бориславі.