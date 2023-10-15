Буський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків матір школяра, який матюкався у школі до однолітків. Справу розглянув суд, який призначив жінці покарання – 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у реєстрі у жовтні 2023 року, неповнолітній хлопець навчається у Задвір'янському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Красненської селищної ради. 7 вересня приблизно о 15:30 хлопець матюкався у школі до свого однолітка. У матеріалах не вказаний вік хлопців, але відомо, що їм не виповнилось 16 років.

Про цей випадок заявили у поліцію, яка склала на матір хлопця протокол про адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків. На розгляд справи у суді жінка не прийшла, однак подала заяву, у якій визнала свою провину.

Справу розглянула суддя Ганна Шендрікова, яка визнала матір школяра винною у неналежному виконанні батьківських обовязків, призначивши їй 850 грн штрафу.