Золочівський районний суд Львівщини визнав винним у зберіганні дитячого порно місцевого мешканця Андріана Ф. Суд призначив йому покарання – три роки тюрми з забороною працювати з дітьми протягом двох років, однак від відбування тюремного покарання Андріана Ф. звільнили, замінивши його на річний іспитовий термін.

Як вказано у вироку суду, який винесли у жовтні 2023 року, мешканець селища Поморяни на Золочівщині Андріан Ф. скачував та зберігав на своєму комп’ютері дитячу порнографію. За даними слідства, дитяче порно чоловік зберігав, починаючи із листопада 2022 року, до квітня 2023 року, коли його викрили правоохоронці.

Щодо Андріана Ф. порушили кримінальну справу за ст.301-1 ККУ (Одержання доступу та зберігання дитячого порно). У суді обвинувачений визнав свою провину та просив суд його суворо не карати. Відомо, що чоловік є одруженим та на обліку у психоневрологічному та наркологічному диспансері не перебуває.

Справу розглянула суддя Марія Бакаїм, яка дослідила усі матеріали справи та визнала Андріана Ф. винним у зберіганні дитячого порно. Суд призначив йому покарання – три роки тюрми з забороною працювати з дітьми протягом двох років, однак від відбування тюремного покарання Андріана Ф. звільнили, замінивши його на річний іспитовий термін. На вирок ще може бути подана апеляція.