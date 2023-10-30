Справу розглядали у Рівненському районному суді

На Рівненщині судили чоловіка, який домагався до малолітньої дівчини та надсилав їй відверті фото. Також він неодноразово пропонував їй зустрітись. Чоловікові призначили три роки іспитового терміну, а також постановили внести дані про нього у так званий «реєстр педофілів».

Як йдеться у вироку Рівненського райсуду, обвинувачений надсилав малолітній дівчині фото своїх статевих органів, або ж еротичні відео, завантажені у інтернеті. Цим він займався з лютого по квітень цього року. Окрім цього, він неодноразово пропонував їй зустрітись.

«Отримавши попередню згоду на зустріч, [обвинувачений] повідомив їй про час та місце, а саме 14:00 22 квітня між селом Рисв’янка та селом Котів Білокриницької громади Рівненського району, де по прибуттю в обумовлене місце був затриманий працівниками поліції», – йдеться у вироку.

Зазначимо, що у вироку не вказаний вік потерпілої. Йдеться лише, що вона, згідно з законодавством, є малолітньою особою, а це означає, що на момент вчинення обвинуваченим домагань їй ще не виповнилося 14 років.

У суді допитаний чоловік повністю визнав провину. Суд взяв до уваги розкаяння чоловіка як пом’якшуючу обставину. Тож суддя Сергій Коробов визнав чоловіка винним у порушенні декількох статей ККУ:

ч.2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх);

ч.3 ст. 156-1 (домагання дитини для сексуальних цілей);

ч.2 ст. 301 (виготовлення порнографії);

ч.1 ст. 301-1 (отримання доступу до дитячої порнографії).

Суддя вирішив звільнити чоловіка від відбування покарання у тюрмі та призначив йому три роки іспитового терміну. Також обвинуваченому заборонили обіймати посади, пов’язані з вихованням дітей до 18 років. Відомості про чоловіка постановили внести у так званий «реєстр педофілів». За експертизи він заплатить 16 тис. грн.