Суд виніс вирок 31-річному мешканцю Волині, який домагався 15-річної дівчини. Дмитро Ч. надсилав їй фото свого статевого органу, а також пропонував зустрітись – то у безлюдній частині парку, то у орендованій квартирі. За розбещення неповнолітньої та сексуальне домагання йому призначили три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, перші фото обвинувачений надіслав івчині 19 квітня. «За допомогою камери власного мобільного телефону виготовив два фотознімки із зображенням свого оголеного ерегованого статевого члена крупним планом, що містять порнографічний зміст. В подальшому, будучи обізнаним про вік неповнолітньої потерпілої, надіслав два фотознімки [...] чим розповсюдив зображення порнографічного характеру неповнолітній особі», – йдеться у вироку.

Чоловіка ще п’ять разів викривали на розсиланні подібних фото і відео цій же 15-річній дівчині. Врешті 31 липня він запропонував їй зустрітися у «безлюдній частині паркової зони» у Луцьку, але підлітка відповіла відмовою.

За декілька тижнів, 17 серпня, чоловік знову запропонував їй зустрітися: цього разу в орендованій квартирі в районі залізничного вокзалу. Коли він приїхав на місце, там його затримали правоохоронці.

На судовому засіданні, яке відбулося 11 жовтня, Дмитро Ч. повністю визнав провину та підтвердив, що дійсно надсилав неповнолітній непристойні фото та пропонував зустрітись. Також заявив про розкаяння і попросив суд суворо його не карати. Представники потерпілої дівчини не наполягали на суворому покаранні і до суду не прийшли.

Суддя Вікторія Корецька, дослідивши матеріали справи, визнала Дмитра Ч. винним у порушенні трьох статей ККУ: ч. 2 та ч.3 ст. 301 (виготовлення порнографії), ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) та ч. 1 ст. 156-1 (домагання дитини для сексуальних цілей). Йому призначили три роки іспитового терміну, а також на цей же період заборонили працювати у сфері, пов’язаній з вихованням дітей. Щоправда, у вироку зазначено, що Дмитро Ч. працює електриком.

За проведені під час слідства експертизи чоловік повинен заплатити 18,1 тис. грн. Також у нього конфіскують мобільний телефон.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.