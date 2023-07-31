На Волині судитимуть 55-річного чоловіка, який оголювався перед малолітніми дівчатами. Йому інкримінують порушення статті про розбещення малолітніх.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, розпусні дії щодо трьох дівчаток 55-річний мешканець одного з сіл Ковельського району вчиняв з вересня 2022 року по травень цього року. Відомо, що потерпілим дівчатам сім, вісім та дев'ять років.

В одній з ухвал Любомльського райсуду йдеться, що чоловік оголював свої статеві органи перед дітьми, причому, ставалось це неодноразово – до 50 разів. Сам чоловік попередньо визнавав провину, але заперечував, що подібні випадки відбувались настільки часто.

Чоловікові вручили підозру за ч.2 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітніх). Йому загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення. Наразі розслідування справи вже завершене, матеріали передали до суду.