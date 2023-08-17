На Волині затримали 31-річного чоловіка, який надсилав неповнолітній дівчині порнофото та пропонував їй зустрітись. Біля винайнятої для зустрічі квартири чоловіка затримали правоохоронці. Йому інкримінують порушення статті про розбещення неповнолітніх та домагання дитини для сексуальних цілей.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, слідство встановило, що 31-річний житель Луцького району робив фото та відео порнографічного змісту та надсилав через соцмережу неповнолітній дівчині.

«Крім того, чоловік домовився про зустріч із неповнолітньою потерпілою, проте стали на заваді правоохоронці. Всього задокументовано п'ять фактів протиправної діяльності фігуранта», – йдеться у повідомленні.

В прес-службі прокуратури області уточнюють, що фото 15-річній дівчині чоловік надсилав у липні-серпні цього року у Telegram. Згодом він запропонував їй зустрітись. Поряд із винайнятою для зустрічі квартирою його і затримали 17 серпня правоохоронці.

Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.2 та ч.3 ст 301 ККУ (виготовлення порно), ч.1 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітніх) та ч.1 ст. 156-1 ККУ (домагання дитини для сексуальних цілей). Відомо, що підозрюваного затримали, незабаром йому оберуть запобіжний захід. Максимально йому загрожує до семи років тюрми.