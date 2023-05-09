Мешканець Рівненщини отримав рік іспитового терміну за поширення інтимних фото в Telegram. Суд визнав його винним у виготовленні та поширенні порнографії. Сам обвинувачений на засіданні визнав провину і зазначив, що «усвідомив протиправність своїх дій».

Як йдеться у вироку Сарненського райсуду, перший такий випадок, коли чоловік надсилав фото свого статевого органа, стався 12 липня минулого року. Після цього слідство нарахувало більше десяти подібних епізодів. У вироку не вказано, чи одній і тій самій людині чоловік надсилав інтимні фото, чи це щоразу були різні люди.

Викрили чоловіка, судячи з інформації у вироку, наприкінці липня минулого року. Дії чоловіка кваліфікували за ч.3 ст. 301 ККУ (виготовлення порнографії). Санкція цієї статті передбачає від трьох до семи років тюрми.

На судовому засіданні допитаний чоловік свою провину визнав. Про обвинуваченого відомо, що раніше він судимостей не мав, за місцем проживання характеризується позитивно, дружини та дітей не має.

Суддя Тетяна Ведяніна визнала його винним у виготовленні порнографії і призначила три роки ув'язнення, але від відбування покарання звільнила, обмежившись одним роком іспитового терміну. За експертизу обвинувачений повинен буде сплатити 943 грн.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.