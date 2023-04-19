За вимагання 54-річному чоловікові загрожує до дванадцяти років тюрми

Поліція затримала 54-річного мешканця Івано-Франківської області, який шантажував 27-річну жінку інтимними фото і відео та вимагав від неї гроші. За словами потерпілої, чоловік за рік виманив 150 тис. грн і вимагав заплатити за нерозповсюдження фотографій ще 35 тис. грн. Поліція відкрила кримінальну справу, за скоєне чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як у середу, 19 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, до правоохоронців звернулася 27-річна мешканка Львова, яка має групу інвалідності. Жінка повідомила, що невідомий чоловік через Telegram погрожував розповсюдити її порнографічні фотографії.

«Поліцейські встановили, що зловмисник отримав особисте фото та відео жінки, а також наполягав на створенні матеріалів порнографічного характеру для подальшої реалізації їх в мережі, а також для задоволення власних потреб. Упродовж року зловмисник шляхом залякувань та шантажу виманив у потерпілої 150 тис. гривень. Згодом фігурант вимагав ще 35 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що зловмисником виявився 54-річний мешканець Заболотівської територіальної громади. Вдома у чоловіка провели обшуки та вилучили мобільні телефони, банківські картки, гроші, чорнові записи, а також зафіксовано наявність у нього доступу до облікового запису Telegram, де зловмисник вимагав кошти у потерпілої.

Чоловіка затримали після одержання чергової суми коштів від потерпілої. Слідчі повідомили ому про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.