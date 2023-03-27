Мешканця Хмельницького судитимуть за шантаж 27-річної мешканки Луцька інтимними фотографіями. Яким саме чином зловмисник отримав до них доступ, невідомо. Встановлено, що спершу він вимагав 2 тис. доларів за нерозповсюдження світлин, а вже згодом підвищив суму до 4,5 тис. доларів. Після цього потерпіла звернулась у поліцію. Зловмисника затримали, йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в понеділок, 27 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Як встановило слідство, 27-річний чоловік вимагав від мешканки Луцька гроші, погрожуючи поширити відверті фотографії, на яких вона зображена.

«Спочатку мова йшла про 2 тис. доларів, а в подальшому зловмисник підвищив ціну до 4,5 тис доларів. Побоюючись за свою репутацію, 27-річна дівчина надіслала зловмиснику частину суми в розмірі майже 5 тис. грн та звернулась до поліції», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці знайшли зловмисника та під час обшуку в його квартирі вилучили докази причетності до вчинення злочину. Про чоловіка відомо, що минулого року він вже був засуджений за хабарництво і перебував на умовному терміні.

Чоловікові вручили підозру за ч.1 ст. 189 ККУ (вимагання). Санкція статті передбачає максимум п'ять років ув'язнення. Наразі матеріали справи та обвинувальний акт вже відправили до суду, який і прийматиме остаточне рішення щодо покарання.