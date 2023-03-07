Поліцейські затримали зловмисників під час отримання грошей

Двоє мешканців Заліщиків отримали по сім років ув'язнення за шантаж знайомої інтимними фотографіями. Чоловіки регулярно вимагали у жінки невеликі суми, погрожуючи у випадку відмови поширити світлини. Після півроку залякувань жінка врешті пішла у поліцію, і зловмисників затримали. Окрім ув'язнення, суд також постановив конфіскувати у них все майно.

Як встановило слідство, двоє мешканців Заліщиків шантажували жінку впродовж півроку. В одній з ухвал Чортківського райсуду йдеться, що вперше один з фігурантів розслідування зателефонував до потерпілої в жовтні 2021 року. Він заявив, що опублікує її інтимні фото, якщо вона не скине йому на банківську картку 1,5 тис. грн. Налякана жінка надіслала цю суму.

Згодом до шантажу приєднався приятель чоловіка. Слідству відомо про майже 20 таких епізодів, коли жінка надсилала зловмисникам гроші. Зрозумівши, що вони не зупиняться, потерпіла звернулась до поліції. На той момент вона встигла віддати вимагачам 17 тис. грн. Під час останньої передачі коштів чоловіків затримали правоохоронці.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у вівторок, 7 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. «Вироком суду чоловіки визнані винними у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Їм призначено сім років позбавлення волі кожному із конфіскацією усього майна. Їх взято під варту у залі суду», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що наразі вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляції.