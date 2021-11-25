Підозрюваний розіслав еротичні фото дівчини її друзям в Теребовлі

На Тернопільщині поліції затримала 30-річного чоловіка, який шантажував неповнолітню дівчину інтимними фото. Чоловік погрожував 16-річній жительці Теребовлянського району і вимагав, щоб вона надалі пересилала йому свої еротичні світлини. А коли дівчина відмовила йому, то чоловік розіслав фото її друзям.

До поліції звернулися батьки дівчини. Вони розповіли, що 30-річний чоловік шантажує і погрожує їхній дочці. А також розповсюджує її інтимні фотографії. «Батьки дізналися, що сусід шантажам примушує до подальшого спілкування їхню дочку. А також розіслав її інтимні фото друзям. Вони про це повідомили поліцію. Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що підозрюваний впродовж тривалого часу товаришував із шістнадцятирічною сусідкою. У ході спілкування вони обмінювалися власними фотографіями інтимного змісту», – повідомив начальник відділення поліції №3 Теребовлі Андрій Купчак.

Через деякий час дівчина перестала спілкуватися з 30-річним чоловіком і почала уникати його. Неповнолітня не відповідала на його телефонні дзвінки і повідомлення в соцмережі.

«Підозрюваний хотів далі спілкуватися з 16-річною сусідкою. Він різними методами хотів повернути подругу, а тому почав погрожувати їй викласти усі інтимні фото в соцмережі. Коли дівчина відмовилася, то чоловік частину фотографій надіслав її друзям», – додають в поліції Тернопільщини.

Поліцейські спільно із співробітниками відділу протидії кіберзлочинам встановили причетність чоловіка до злочину. Під час обшуку оперативники вилучили телефон й іншу комп'ютерну техніку, на якій зберігалися інтимні фото 16-річної дівчини. Та коли дослідили вміст комп'ютера, то з'ясувалося, що чоловік зберігає фото кількох інших дітей.

30-річного підозрюваного затримали. Йому оголосили підозру згідно ч.1, ч.3 ст. 301-1 ККУ (умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій без мети збуту чи розповсюдження та виготовлення, розповсюдження, збут дитячої порнографії або примушування неповнолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії). Порушнику обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Справу слідчі скерували до суду. Чоловіку загрожує позбавлення волі від 2 до 12 років.