Під час отримання чергового траншу грошей зловмисників затримали поліцейські

Поліція затримала двох мешканців Заліщицької громади, які шантажували знайому. Вони погрожували оприлюднити інтимну інформацію, а за мовчання вимагали грошей. Жінка заплатила зловмисникам 14 тис. грн, але так як погрози не припинялись, вирішила звернутись до поліції. Підозрюваним загрожує до 12 років у в'язниці.

Про затримання зловмисників стало відомо у понеділок, 25 квітня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Як встановили слідчі, один зі зловмисників був знайомий з жертвою вже давно. У нього опинилась інформація інтимного характеру, яка стосувалась жінки. Відтак з жовтня 2021 року зловмисник почав її шантажувати. Згодом до шантажу приєднався раніше судимий товариш вимагача.

За мовчання жінка заплатила зловмисникам 14 тис. грн. Але так як вони не зупинялись, вона вирішила звернутись до поліції.

«Саме в момент передачі чергової суми, правопорушників затримали працівники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини спільно із поліцейськими Чортківського відділу поліції під процесуальним керівництвом Бучацької окружної прокуратури. Суд обом обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 189 ККУ (вимагання, що завдало майнової шкоди). Зловмисникам загрожує ув'язнення від семи до 12 років з конфіскацією майна.