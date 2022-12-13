На Тернопільщині 27-річний чоловік звернувся до поліції через шантаж інтимними фото. Як виявилося, шантажувала чоловіка дівчина, з якою він лише познайомився у соцмережі. Вона сама запропонувала обмінятися інтимними фото і, отримавши від нього фотографію, почала вимагати 10 тис. грн за те, що не публікуватиме її.

Про інцидент стало відомо в вівторок, 13 грудня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. До правоохоронців за допомогою звернувся ошуканий 27-річний мешканець області.

«В одній із соціальних мереж він познайомився з дівчиною. Спілкування набуло «пікантності» й нова знайома запропонувала хлопцеві обмінятися інтимними фото. Заявник не відмовив, й перший скинув своє фото. Однак у відповідь отримав не бажане, а повідомлення з шантажем. Дівчина-аферистка вимагала 10 тис. гривень за нерозповсюдження в мережі інтернет відвертих фото молодика», – йдеться у повідомленні.

Хлопець надіслав шахраям цю суму на вказаний банківський рахунок і вже тоді звернувся за допомогою в поліцію. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до злочину осіб. Щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство). У поліції радять ніколи не надсилати інтимні фото та відео, особливо незнайомим людям.