Поліцейський із Хмельниччини вимагав від місцевого подружжя біткоїни в еквіваленті 6 тис. доларів за збереження приватності та непоширення їх інтимних фотографій. Частину коштів – 75 тис. грн – правоохоронець від пари отримав. Відомо, що слідчий отримав інтимі фото пари під час обшуку їх помешкання. Після інциденту поліцейського відсторонили від роботи, справу вже передали до суду.

Як у середу, 17 серпня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури, йдеться про старшого слідчого одного з районних управлінь, який отримав інтимні фото подружжя під час обшуку помешкання пари. Пізніше поліцейський запропонував чоловіку та жінці заплатити за те, щоб він не поширював їхні інтимні фотографії.

«За своє мовчання «запропонував» оплатити криптовалютою Bitcoin, еквівалентною 6 тис. доларів США Згодом частину отриманих коштів в сумі 75 тис. грн він легалізував через електронні системи обміну на власну банківську карту та розпорядився на власний розсуд», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Поліцейського відсторонили від роботи, наразі він перебуває під домашнім арештом та носить електронний браслет. Слідчого підозрюють у правопорушення за ч. 2 ст. 189, ч.ч. 1,2 ст. 209 ККУ (вимагання чужого майна та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом). Розслідування проводило ДБР, справу вже передали до суду.