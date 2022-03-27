Українські дівчата спонукають українців жертвувати гроші на ЗСУ, пропонуючи їм взамін свої інтимні фото. Рух, який вони назвали «Теронліфанс», вже доволі популярний і до нього щодня приєднуються нові учасники. Розповідаємо, як це працює.

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На початку війни кілька дівчат заснували рух «Теронліфанс» (територіальна оборона+Onlyfans), який зараз набрав шаленої популярності у соцмережах, зокрема, у Twitter. Серед учасниць руху, яких щодня стає все більше є професійні моделі ню, а також дівчата, які не мають стосунку до модельного бізнесу. Суть руху у тому, що люди, які пожертвувати гроші на ЗСУ, можуть скинути одній з дівчат скріншот про переказ коштів і за це отримати від неї нюдси (інтимні фото). Тобто схема така: спочатку гроші на армію, потім доказ і аж тоді можна просити фото.

Додаткових грошей для себе за вислані фото дівчата не просять, мета руху допомогти армії, а не заробити гроші.

Дівчата відправляють нюдси за скріншоти про пожертву грошей на армію

«На мою думку, вся суть руху в допомозі у будь-який спосіб. Багато дівчат, простих дівчат, котрі не соромляться свого тіла та думки суспільства, використовують це для підтримки нашої армії, волонтерських рухів тощо. Серед нас є ті, хто давно працює як моделі ню, це, наприклад, я та моя подруга, теж діячка руху», – розповіла ZAXID.NET одна з представниць руху Саша, яка попросила не називати її прізвище.

Зараз до руху «Теронліфанс» приєднались десятки жінок і навіть чоловіки. Частина з них співпрацює з вибірковими благодійними фондами чи організаціями, інші кажуть, що підійде будь-яка пожертва.

Чоловіки теж приєднуються до руху

Уже з першого дня завдяки руху «Теронліфанс» вдалося зібрати великі суми на армію. Станом на зараз дівчата отримали скріншотів про пожертву грошей на армію на 5 млн грн. Найбільший разовий переказ за інтимне фото, яке вдалось отримати одній з учасниць руху, це 3000 доларів.

Учасниці руху кажуть, що серед донаторів часом трапляються недобросовісні люди.

«Є люди, які намагаються навіть в таки скрутні часи робити гидотні речі: надсилати один скріншот чека різним дівчатам, надсилати чек за іншу дату чи підробляти його взагалі. Тому для себе я вирішила збирати внески на конкретну організацію, можливо маленьку, але перевірену. Першим був полк «Азов», вдалось зібрати близько 1500$ за день. Тепер я збираю на свою скарбничку у Monobank, а після цього відправлю різним організаціям, які допомагають діткам, людям похилого віку, на потреби ЗСУ та зоозахисним організаціям», – розповідає учасниця руху Саша.

Дівчина впевнена, що рух «Теронліфанс» – це важлива мотивація для людей донейтити гроші на підтримку української армії.

«Я не ставлюсь до свого тіла, як до якогось діаманта, який нікому не можна бачити. Я вважаю, що на війні всі методи підходять дуже гарно. Всі, хто думає чи думав, що ті жінки, які роздягаються, це погано та бридко, розширюйте свій кругозір, розвивайтеся та займайтеся собою. У кожного з нас своя робота та своє поле бою!», – вважає Саша.

Знайти учасників руху «Теронліфанс» дуже просто: достатньо ввести назву організації у пошуку в Twitter. Щоб приєднатись до руху як модель, треба всього лиш запостити у себе в Twitter відповідне повідомлення з хештегом #теронліфанс.

Як можна допомогти армії?

Благодійний фонд «Повернись живим» – один з найбільших організацій для збору коштів на ЗСУ. Підтримати фонд можна за прямим посиланням або за реквізитами:

IBAN: UA223226690000026007300905964

ЄДРПОУ: 39696398

Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим»

Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям.

Нацбанк України на початку війни відкрив спецрахунок для потребу ЗСУ:

IBAN: UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Також можна задонейтити у благодійний фонд Сергія Притули:

ЄДРПОУ 43720363

IBAN:

Гривня UA 4 3052990000026005026707459

Долар UA 90 30529 0000026001026709343

ЄВРО UA 87 3052990000026009016707067

PLN UA 893052990000026006046712337

Призначення платежу «Благодійна допомога»