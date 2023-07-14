Рівненський суд виніс вирок чоловікові, який вербував мешканку Рівного для заняття проституцією у Польщі. Крім того, судили його також за зберігання дитячої порнографії. Чоловік відбувся двома роками іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, з дівчиною чоловік спілкувався онлайн та по телефону. Відомо, що вона в той час перебувала у скрутному матеріальному становищі та потребувала грошей. Чоловік запропонував їй виїхати в Польщу і надавати секс-послуги за гроші. При цьому обіцяв, що в неї буде висока зарплата, гідні умови проживання та харчування, а також що будуть дотримуватись її права та інтереси.

Згодом дівчина погодилась на цю пропозицію. 21 жовтня 2021 року чоловік на власному автомобілі мав відвезти її у Польщу, але в пункті пропуску «Устилуг» на Волині його затримали.

Під час обшуку в його ноутбуці, який він взяв з собою у поїздку, правоохоронці знайшли відео та фото з дитячою порнографією. Тож інкримінували йому порушення одразу двох статей Кримінального кодексу: ч.1 ст. 149 ККУ (торгівля людьми) та ч.1 ст. 301-1 ККУ (отримання доступу до дитячої порнографії). Йому загрожувало до восьми років тюрми.

На судовому засіданні, яке відбулося 10 липня, обвинувачений Леонід Я. свою провину визнав і підтвердив обставини, викладені у обвинувальному акті. Про чоловіка відомо, що він уродженець Нововолинська, раніше судимостей не мав.

Суддя Оксана Крижова визнала його винуватість, але від відбування покарання у в'язниці звільнила, обмежившись двома роками іспитового терміну. Крім того, протягом трьох років йому буде заборонено займатись діяльністю, пов'язаною з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей. За проведені експертизи він повинен сплатити понад 8 тис. грн.

Додамо, що ноутбук, на якому правоохоронці знайшли файли з порнографією, суддя постановила конфіскувати у дохід держави.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.