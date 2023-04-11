Рівненський суд звільнив від відбування покарання у тюрмі 39-річного сутенера, який вербував дівчат для секс-роботи у Ізраїлі. Чоловік обіцяв жінкам дуже високі прибутки, зокрема, змогу отримувати по 1 тис. доларів у день. Вивезти дівчат за кордон йому не вдалося – цьому завадили правоохоронці.

Як йдеться у вироку Рівненського міськрайонного суду, жінок чоловік підшуковував з травня по серпень 2017 року. Він обирав тих, хто опинився у скрутному фінансовому становищі, та обіцяв високі заробітки. Всього йому вдалося завербувати двох дівчат.

З однією з них він зустрівся 27 червня в кафе у Рівному. Чоловік розповів, що щодня жінка зароблятиме по 1 тис. доларів, без урахування ще 50% від заробітку, який вона буде змушена віддавати. Оскільки така сума для дівчини була дуже висока, на пропозицію вона погодилась.

Також чоловік пообіцяв оплатити виготовлення закордонного паспорта і переліт до Ізраїля, але всі ці витрати жінка мала сплатити з майбутніх заробітків.

Відомо, що приблизно в цей же час він запропонував займатись проституцією ще одній жінці. Почувши про дуже високі заробітки, вона на пропозицію погодилась.

За яких умов викрили чоловіка, у вироку не зазначено. Але відомо, що вже під час судового розгляду він заявив про розкаяння. Обоє жінок на засідання не прийшли, але подали письмові заяви, у яких попросили призначити покарання на розсуд суду.

Суддя Святослав Рогозін визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 149 ККУ (торгівля людьми) і призначив йому п'ять років тюрми. Втім, від відбування покарання звільнив, призначивши лише три роки іспитового терміну. За проведені під час слідства експертизи чоловік повинен заплатити понад 16 тис. грн.

Вирок наразі ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.