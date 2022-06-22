Чоловіка затримали, коли він брав гроші у одного з клієнтів

У Рівному поліція затримала 26-річного чоловіка, який займався сутенерством. Слідству відомо про двох дівчат, які з ним співпрацювали. Затримали його під час отримання грошей від клієнта. Наразі він перебуває в СІЗО, у разі доведення вини йому загрожує до семи років тюрми.

Про затримання чоловіка стало відомо у середу, 22 червня, після повідомлення прес-служби поліції області. Слідство вважає, що в одному з готелів Рівненського району 26-річний сутенер організував «бізнес» із надання сексуальних послуг чоловікам за грошову винагороду.

«Через особисту сторінку в соцмережі чоловік підшуковував і пропонував «заробіток» дівчатам із уразливим станом та скрутним матеріальним становищем. Аналогічно в інтернеті знаходив і клієнтів. Наразі слідчі задокументували три факти втягнення у заняття проституцією осіб віком від 20 до 25 років», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що послуги однієї дівчини за годину коштували від 1,2 тис. гривень за годину, частину із яких клієнти перераховували на банківську картку.

У прес-службі прокуратури додають, що співпрацював від з двома дівчатами. Загалом слідство задокументувало три епізоди, коли жінки надавали сексуальні послуги за гроші.

Чоловіка затримали оперативники міграційної поліції у вівторок, 21 червня, під час передачі йому грошей від клієнта. Під час обшуку в сутенера вилучили гроші, мобільний та інші речові докази. Наразі він перебуває у СІЗО.

Слідчі оголосили йому про підозру за ч.1, ч.2 ст. 303 ККУ (сутенерство). Йому загрожує від чотирьох до семи років ув'язнення.