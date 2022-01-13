На суді обвинувачений визнав провину і не пояснював своїх дій

Підприємця з Млинова на Рівненщині Руслана Моргуна засудили до одного року позбавлення волі умовно за виготовлення та розповсюдження порнографічних фото та відео. У 2020 році чоловік зареєструвався на сайті секс-знайомств й періодично викладав порнографічні матеріали, які скачував з інтернету або знімав сам на власний мобільний телефон. Через кілька місяців «доробок» підприємця помітили правоохоронці.

У травні 2020-го млинівський підприємець Руслан Моргун зі свого мобільного телефона зареєструвався на сайті секс-знайомств, створив власний профіль та розмістив 23 порнографічні фото. Три зробив сам, решту знайшов в інтернеті. Наступного дня завантажив ще п’ять знімків, які, за висновком експертів, містять сцени сексуальних збочень та ображають честь та гідність людини.

Те ж саме підприємець робив ще кілька разів, а потім почав розміщувати на сайті також і порнографічне відео, яке знімав на свій телефон. Востаннє підприємець завантажив порно на сайт у жовтні 2020-го, після чого про його заняття дізналася поліція й відкрила кримінальне провадження за неодноразове виготовлення та розповсюдження порнографічних фото та відео.

В оприлюдненому вироку Млинівського райсуду немає пояснень обвинуваченого своїх дій. 10 січня 2022-го підозрюваний підприємець підписав угоду про визнання винуватості, беззастережно визнавши свою провину. Суддя Алла Хомицька затвердила угоду й засудила Руслана Моргуна до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік та конфіскацією мобільного телефона. Засуджений має також сплатити 1307 грн Волинському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС за експертизу його фото та відео.