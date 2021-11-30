Чоловіка вже неодноразово судили за розповсюдження порнографії

Мукачівський міськрайонний суд присудив закарпатцю 4 роки тюрми за розповсюдження у месенджері Viber відео, які пропагують насильство і жорстокість. Обвинувачений уже був неодноразово судимий за продаж та розповсюдження порнографії.

Як зазначається у вироку, фігурант справи Кароль Бауман у вересні 2021 року завантажив з інтернету на свій телефон три відео, які пропагують культ насильства і жорстокості та у період з 3 по 13 вересня розіслав щонайменше вісьмом людям у Viber.

Що саме було зображено на відеофайлах, не уточнюється, проте, відповідно до висновку судової мистецтвознавчої експертизи три відеофайли, які розповсюджував Кароль Бауман, містять сцени, які пропагують культ насильства та жорстокості. У тексті судового рішення також зазначається, що у жовтні 2021 року Кароль Бауман був визнаний винним за розповсюдження порнографії серед неповнолітніх та отримав 4 роки і 10 місяців позбавлення волі.

Кароль Бауман визнав себе винним у розповсюдженні жорстоких відео, уклав угоду про визнання винуватості, щиро покаявся і дав показання, які за своїм відповідали обставинам вчинення злочину. Суд розцінив каяття чоловіка як пом’якшуючу обставину. Потерпілі не мали претензій до обвинуваченого.

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Оксана Маргитич визнала чоловіка винним за ч. 2, ч. 3 ст. 300 ККУ (розповсюдження відео, що пропагують культ насильства і жорстокості, вчинене повторно) та, враховуючи попередні вироки, призначила остаточне покарання – 4 роки та 11 місяців позбавлення волі. Кароль Бауман має право на оскарження вироку протягом 30 днів.