Тячівський районний суд визнав чоловіка винним у розповсюдженні порнографічних відео у Viber та засудив його до трьох років позбавлення волі, однак звільнив від покарання з призначенням іспитового терміну на півтора року.

Як зазначається у тексті рішення суду, Леонід К. під нікнеймом розповсюджував порнографію у кількох Viber-групах зі свого мобільного телефону. Чоловік у листопаді 2020 року опублікував щонайменше чотири відео, які мистецтвознавча експертиза визнала порнографічними.

Мешканець Тячівського району визнав себе винним. У судовому засіданні угоду про визнання винуватості прокурор та обвинувачений із захисником підтримали.

Суддя Тячівського райсуду Віталій Ніточко визнав чоловіка винним за 2 та ч. 3 ст. 301 ККУ (повторне, виготовлення збут і розповсюдження порнографії) та призначив йому покарання – три з половиною роки позбавлення волі. Разом з тим, суд звільнив обвинуваченого від ув'язнення з випробуванням та іспитовим терміном на 1 рік і 6 місяців. Також у рішенні суду зазначається, що чоловік має право на оскарження вироку протягом 30 днів.