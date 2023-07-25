Чоловіка затримали під час розрахунку з клієнтом у Рівному

Рівненський суд виніс вирок 27-річному чоловікові, який займався сутенерством. Чоловік співпрацював з двома молодими дівчатами. За кожну зустріч з клієнтом вони отримували по тисячі гривень, а сутенер – по 200 грн.

Слідство встановило, що чоловік шукав дівчат, які опинились у скрутному матеріальному становищі, через особисту сторінку в соцмережі. Аналогічно в інтернеті знаходив і клієнтів.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, правоохоронці задокументували декілька епізодів, коли чоловік організовував зустрічі дівчат з клієнтами. Одна з них відбулася 27 травня минулого року. За це сутенер отримав 1,2 тис. грн, з яких тисячу гривень передав дівчині, а 200 грн залишив собі за «здійснення нагляду і опіки у відверненні насильства чи обману з боку клієнтів».

Всього слідство зафіксувало чотири такі епізоди, хоча, не виключено, що їх було більше. Затримали сутенера 21 червня минулого року на вулиці Гагаріна у Рівному, коли він розраховувався з клієнтом.

На судовому засіданні, яке відбулося 20 липня, чоловік визнав провину. «Зазначив, що до нього телефонували чоловіки, та він узгоджував з ними та подальшому також із вказаними особами жіночої статі щодо надання останніми послуг сексуального характеру. При цьому вказані жінки діяли добровільно та без примусу з його сторони, а чоловіки оплачували їм по 1 тис. грн, а також і йому по 200 грн. В подальшому його затримали працівники правоохоронних органів. У вчиненому щиро розкаявся», – наводять свідчення обвинуваченого у вироку.

Про чоловіка відомо, що раніше він працював у рівненському обленерго майстром з ремонту устаткування. На роботі та за місцем проживання він отримав позитивні характеристики. Наразі ж чоловік є військовослужбовцем.

Суддя Михайло Таргоній визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 та ч.2 ст. 303 ККУ (сутенерство), але звільнив його від відбування покарання в тюрмі, обмежившись одним роком іспитового терміну. Гроші, які чоловік отримав від клієнтів, конфіскують в дохід держави. Також за експертизи він повинен сплатити понад 2 тис. грн.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.