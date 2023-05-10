Поліцейські провели обшуки і вилучили речові докази в справі

У Рівному поліція викрила два борделі, які працювали під виглядом масажних салонів. Правоохоронці також знайшли двох людей, які керували цими підпільними закладами: ними виявились 33-річний мешканець Рівного та 21-річна рівнянка. За сутенерство їм загрожує до семи років тюрми.

Про викриття двох борделів, які працювали у різних районах міста, стало відомо у середу, 10 травня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. Їхньою роботою керували двоє людей: зокрема, 33-річний рівнянин в інтернеті розміщував оголошення з фотографіями дівчат в нижній білизні та поширював по місту рекламні проспекти.

Допомагала чоловікові 21-річна власниця приватної фірми, мешканка Рівного, яка ще й була адміністраторкою. Вона підшуковувала дівчат із вразливим соціальним статусом, зокрема внутрішньо переміщених осіб, встановлювала правила поведінки, слідкувала за порядком та вела облік прибутку. Суми, які сплачували клієнти за послуги, становили від 3 тис. до 16 тис. гривень.

«Учора, 9 травня, на підставі ухвали суду, оперативники, слідчі Рівненського РУП за силової підтримки роти поліції особливого призначення ГУНП провели санкціоновані обшуки. Правоохоронці вилучили банківський термінал і картки, мобільні телефони, грошові кошти, рекламну продукцію, чорнові записи та інші речові докази, які мають значення у справі», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у сумці однієї з дівчат виявили полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну — за цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Під час проведення слідчих дій поліцейські застали у борделях клієнта та чотирьох молодих працівниць віком від 22 до 25 років. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які були причетні до діяльності борделів.

Також вирішується питання про вручення підозр організатору та його помічниці. Наразі справу кваліфікують за ч.2 ст. 303 ККУ (сутенерство), яка передбачає від чотирьох до семи років тюрми.