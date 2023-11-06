Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок водію АТП-14631 Степану Біловусу, який під час конфлікту вдарив підлітка. Суд визнав водія винним у завданні удару, призначивши йому покарання – 850 грн штрафу, чоловік також має виплатити 5 тис. грн компенсації на користь потерпілого.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, випадок стався минулого року у листопаді. Степан Біловус працює водієм у АТП-14631, того дня він обслуговував маршрут Львів – Шкло. Поруч із автобусною зупинкою на Яворівщині у водія маршрутки виник конфлікт з підлітком, під час якого Степан Біловус вдарив хлопця. У матеріалах справи не вказано причини конфлікту, однак зазначено, що потерпілий не зазнав тілесних ушкоджень унаслідок удару.

Щодо Степана Біловуса порушили кримінальну справу за ч.1 ст.126 ККУ. У суді обвинувачений визнав свою провину.

Матір хлопця у суді розповіла, що у її сина погіршився сон, він став роздратований та боїться їздити маршрутками, «тому що там водії можуть побити його, чи осоромити на очах в пасажирів». Жінка подала цивільний позов на стягнення 50 тис. грн моральної компенсації з водія маршрутки. Обвинувачений у суді просив зменшити суму компенсації до 5 тис. грн через скрутне матеріальне становище.

Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка визнала обвинуваченого винним у завданні удару та призначила йому покарання – 850 грн штрафу, чоловік також має виплатити 5 тис. грн компенсації на користь потерпілого. На вирок ще може бути подана апеляція.