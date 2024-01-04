Мешканку Львівщини покарали за неправдивий виклик поліції її малолітньою донькою
Жидачівський районний суд Львівської області на початку січня розглянув адміністративну справу щодо мешканки Жидачівщини Ольги Боднар, малолітня донька якої здійснила неправдивий виклик поліції. Жінку визнали винною у невиконання обов’язків щодо виховання дитини та покарали штрафом у 1700 грн.
За матеріалами справи, 22 листопада увечері малолітня донька мешканки села Бринці-Церковні Ходорівської громади здійснила завідомо неправдивий виклик поліції. Дівчина зателефонувала на лінію 102 та повідомила, що її побили, спричинивши тілесні ушкодження, і вона просить допомоги поліції, хоча цього факту насправді не було.
Згодом у письмовій заяві в поліцію мама дівчини просила припинити розгляд телефонного повідомлення її доньки, оскільки її донька тілесних ушкоджень не отримала та перебувала в стані алкогольного сп'яніння.
У судове засідання мама дитини не прийшла. З’ясувалося, що жінку вже притягували до відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання доньки.
Суддя Святослав Сливка визнав Ольгу Боднар винною у вчиненні адміністративного правопорушення за ч.2 ст. 184 КУпАП. Постановою суду її покарали штрафом у 1700 грн. Ця постанова ще може бути оскаржена в апеляції.