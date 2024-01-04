Жінку визнали винною в невиконанні батьківських обов'язків

Жидачівський районний суд Львівської області на початку січня розглянув адміністративну справу щодо мешканки Жидачівщини Ольги Боднар, малолітня донька якої здійснила неправдивий виклик поліції. Жінку визнали винною у невиконання обов’язків щодо виховання дитини та покарали штрафом у 1700 грн.

За матеріалами справи, 22 листопада увечері малолітня донька мешканки села Бринці-Церковні Ходорівської громади здійснила завідомо неправдивий виклик поліції. Дівчина зателефонувала на лінію 102 та повідомила, що її побили, спричинивши тілесні ушкодження, і вона просить допомоги поліції, хоча цього факту насправді не було.

Згодом у письмовій заяві в поліцію мама дівчини просила припинити розгляд телефонного повідомлення її доньки, оскільки її донька тілесних ушкоджень не отримала та перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

У судове засідання мама дитини не прийшла. З’ясувалося, що жінку вже притягували до відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання доньки.

Суддя Святослав Сливка визнав Ольгу Боднар винною у вчиненні адміністративного правопорушення за ч.2 ст. 184 КУпАП. Постановою суду її покарали штрафом у 1700 грн. Ця постанова ще може бути оскаржена в апеляції.