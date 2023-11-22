Жидачівський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Марію Зубрицьку, яка напризволяще покинула двох своїх неповнолітніх дітей та протягом тижня не приїздила додому, та не виходила на зв'язок. Жінку оштрафував суд на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, яку внесли у листопаді 2023 року, Марія Зубрицька у вересні ухилилась від виконання батьківських обов’язків та залишила без нагляду двох своїх синів. 5 вересня жінка поїхала з дому і повернулась лише через тиждень – 12 вересня, діти у цей час були без нагляду та не знали, коли повернеться мама.

До поліції звернувся брат Марії Зубрицької, який приїхав у гості до неї, та побачив, що двоє дітей віком 13 та 14 років перебувають без нагляду майже тиждень. Заявник розповів поліції, що, починаючи із серпня, Марія Зубрицька та її чоловік систематично залишають синів самих та не займаються їхнім вихованням.

Марія Зубрицька підтвердила, що 5 вересня вона з своїм чоловіком поїхали до Львова і повернулись додому 12 вересня. Діти у цей час були без нагляду, телефонного зв’язку та харчів.

Справу розглянув суддя Руслан Равлінко, який дослідив усі матеріали справи та визнав Марію Зубрицьку винною у невиконанні батьківських обов’язків, призначивши ї1 850 грн штрафу. Жінка також має сплатити 537 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.