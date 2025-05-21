Вирощені на Львівщині полуниці з’являться на ринках та у магазинах на початку червня. Наразі у місті продають здебільшого ягоди із Закарпаття, а також імпортовані. За сприятливих умов, як прогнозують аналітики, у розпал сезону полуниці її вартість коливатиметься в межах 80–100 грн за кілограм.

Як повідомила ZAXID.NET керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» Тетяна Попович, на ринку Львова наразі переважають українські полуниці – перші партії надходять здебільшого із Закарпаття.

«Імпортна ягода також присутня, походить здебільшого з Туреччини, Греції та Іспанії, але її поступово замінює українська», – зазначила Тетяна Попович.

Згідно з даними аналітики, гуртові ціни станом на третю декаду травня коливаються в межах 120–144 грн за 1 кг. Торік у цей самий період середня ціна становила 98 грн, що означає зростання на 22–30% залежно від регіону та обсягів постачання.

На ціну і пропозицію істотно вплинула прохолодна весна, каже Тетяна Попович. Заморозки у квітні та нижчі за норму температури в травні затримали сезон щонайменше на два тижні. Через це ранньої полуниці на ринку буде менше ніж торік, а ціни – вищими. Пік сезону полуниці у Львові прогнозується на кінець травня – початок червня.

«За сприятливої погоди можливе зниження цін до рівня 80–100 грн/кг, однак аналітики не очікують значного здешевлення, з огляду на скорочений врожай і зростання витрат на вирощування та логістику», – наголосила маркетологиня «Шувару». За її словами, основні обсяги ягоди з’являться на ринках Львівщини у першій половині червня.

Як розповів ZAXID.NET співзасновник аграрного кооперативу «Як бджола» Тарас Баландюк, попередні втрати врожаю ранньої полуниці вони оцінюють у 10-15%. Кооператив має 2 га відкритих насаджень цієї ягоди у селі Боложнів Золочівського району.

«Цього року у нас є частково уражений перший цвіт, особливо ранні сорти. Проте наша ділянка розташована між лісами, тому у нас пізніше все відбувається. Пізнє цвітіння дозволило уникнути великих втрат», – зазначив фермер. Він додав, що під час приморозків рятували полуниці від загибелі, накриваючи агроволокном. У кооперативі «Як бджола», каже Тарас Баландюк, кілька років тому зробили ставку на пізні сорти, щоби уникнути впливу весняних приморозків у квітні-травні.

Рятували полуниці на відкритому ґрунті і на фермі у селі Туринка неподалік Жовкви. Як розповіла ZAXID.NET її співвласниця Ольга Печко, під час нічних холодів на полуничних полях вмикали спеціальну систему проти заморозків – рослини обприскували водою, яка за деякий час перетворювалася на кригу. «Льодова оболонка» дозволяла тримати температуру близько нуля, тому кущі не постраждали. Раніше ферма придбала цю систему завдяки гранту від ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

«У нас ягоди мають червневе плодоношення. Але загалом по полуниці важка ситуація», – розповіла Ольга Печко. За її словами, втрати оцінюватимуть, коли ягоди почнуть достигати.

Фермери наразі не мають прогнозів щодо відпускних цін на полуниці. Кажуть, що все залежить від врожаю.

Як повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології, у першій половині травня погодні умови були малосприятливими для росту і розвитку більшості сільськогосподарських культур. Мінімальна температура повітря коливалась від 2° морозу до 2° тепла. Заморозки могли спричиняти пошкодження картоплі та теплолюбних рослин.