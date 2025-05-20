Через весняні заморозки в Україні може виникнути брак кісточкових фруктів – вишні, черешні, а також абрикосів. Абрикоси постраждали найбільше за інших, втрати майбутнього врожаю вишні та черешні оцінюють від 35 до 55%.

Як пишуть аналітики платформи EastFruit, третя хвиля весняних заморозків, яка накрила Україну наприкінці квітня, спричинила значні втрати у садівництві. «Найбільше постраждали абрикоси, а ось вишня та черешня постраждали меншою мірою», – йдеться в повідомленні.

Згідно з попередніми оцінками, наразі втрачене близько 45-55% врожаю черешні, насамперед у південних регіонах країни, де зосереджене основне виробництво. У центральних областях втрати були вищими ніж на півдні, але площі черешні тут є меншими. Щодо вишні, то аналітики EastFruit, оцінюють втрати цієї ягоди в 35-50%.

«Цікаво, що збитки були вищими в північних регіонах. Вишня в Україні йде в основному на заморозку для експорту та на переробку. І ця позиція, мабуть, стане досить дорогою, особливо на тлі очікуваних високих цін на малину в літній період», – пише EastFruit.

Після окупації російськими військами традиційних регіонів вирощування черешні та фактичного знищення основної частини плантацій збільшилась залежність країни від імпорту черешні. Як прогнозують, ціни на черешню цьогоріч будуть ще вищими, ніж зазвичай.

Турецькі експортери оцінюють, що вартість цієї ягоди під час масового збору та продажу до їхших країн буде у середньому на 75% вищою ніж торік.

Водночас, як повідомив голова «Асоціації садівників, виноградарів та виноробів» Володимир Печко у коментарі УНН, з черешнею в Україні ситуація може виявитися більш-менш стабільною. Оскільки від приморозків постраждала рання черешня, а пізня ще не квітне.

«По абрикосу дуже важка ситуація, тому що це ризикова культура й не перший рік абрикос страждає. Не можна сказати, що зовсім українці залишаться без абрикосів, але є велика ймовірність того, що у супермаркетах не буде українських», – розповів Печко.

EastFruit зазначає, що абрикоси цьогоріч будуть дорогими по всій Європі через приморозки в Молдові, Болгарії, Греції, Румунії, Сербії, Італії, Україні, Угорщині та інших країнах. Брак виробництва в Туреччині лише посилить ці проблеми. Україна імпортує від третини до половини усіх свіжих абрикосів з Туреччини, десь стільки ж завозиться з Молдови.

«Оскільки в 2025 році врожай абрикосу втратила не лише Туреччина, а й Молдова і сама Україна, то ціна на цей фрукт може зрости в рази і буде формуватися абрикосом з Іспанії. Отже, очевидно, що споживання абрикосів в Україні в 2025 році різко впаде, що дасть поштовх споживанню інших фруктів та ягід», – зазначили аналітики EastFruit.

Раніше заступник голови «Всеукраїнської аграрної ради» Денис Марчук заявляв, що заморозки в Україні завдали шкоди частині плодово-ягідних культур. Зокрема, може бути втрачено до 80% урожаю абрикосів і персиків.