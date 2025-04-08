Фермерське господарство «Ромалін», що розташоване у Дрогобицькому районі Львівської області, планує постачати обліпиху власного врожаю на експорт. Раніше аграрії, які багато років займаються вирощуванням цієї ягоди, продавали її лише в Україні. «Ромалін» вже провів низку перемовин із представниками переробної галузі з Німеччини та Польщі, які мають інтерес до української ягідної продукції.

Як йдеться в матеріалі часопису «Садівництво та Ягідництво», у фермерському господарстві «Ромалін» у селі Рихтичі Дрогобицького району уже понад десять років вирощують обліпиху. За цей період там встигли не лише зібрати цілу колекцію сортів обліпихи, а й визначити серед них своїх «фаворитів».

«Свого часу ми випробували чимало сортів обліпихи, і частина з них дуже сподобалася. Гарні результати в наших умовах ми отримали, вирощуючи сорти латвійської селекції «Марія Брувеле», «Єва» і «Тетяна». Добре зарекомендував себе також сорт «Лейкора», – розповів директор ФГ «Ромалін» Роман Танчук.

Наразі у фермерському господарстві на 30 га росте 11 сортів обліпихи. Частину з них уже розпочали самотужки розмножувати, вирощуючи саджанці. А в майбутньому мають намір офіційно зареєструвати кілька сортів – «вихідців» із дикоросів.

Фермери мають власну лінію для первинної переробки – заморожування та очищення ягід від гілок . Врожай поки що реалізують в Україні. Однак, у перспективі мають намір розвивати й експортний напрямок. Наразі вже відбулася низка перемовин із представниками переробної галузі з Німеччини та Польщі, які зацікавилися українськими ягодами. Але для того, щоб укладати експортні угоди та чітко їх виконувати, потрібні великі товарні партії обліпихи. Тож над цим у господарстві планують працювати, йдеться в матеріалі «Садівництво та Ягідництво».

До слова, в Україні більшість обліпихи вирощують у присадибних господарствах, які дають дрібні обсяги врожаю та не мають ринків збуту.

Українським фермерам є сенс вирощувати цю ягоду для експорту, а не для внутрішнього ринку. Основними ринками збуту є Франція, Німеччина, Канада, Швеція, Італія, розповідав раніше головний агроном «Аграрної компанії «Екопарк» Федір Прима у коментарі журналу «Садівництво по-українськи». Наприклад, у Німеччині є доволі популярними сік, лікер і желе з обліпихи.

У 2023 році світовий ринок обліпихи оцінювали в 786,2 млн доларів США. До 2031 року він, за прогнозами, сягне 1,67 млрд, зростаючи щороку на понад 10%. Причиною стане збільшення споживчого попиту на натуральні та функціональні продукти, збільшення використання обліпихи в різних галузях промисловості, а саме у косметичні промисловості, фармацевтиці, виробництві їжі та напоїв.

Обліпиху додає до своєї продукції, наприклад виробник дитячого харчування HiPP, косметична компанія Weleda та інші.