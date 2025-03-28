Україна вперше в історії стала світовим лідером за чистим експортом замороженої малини, обігнавши Польщу та багаторічного лідера цього сегменту – Сербію. 2024 року український експорт замороженої малини сягнув рекордних 65 тисяч тонн, що на 34% більше, ніж 2023-го.Про це повідомляють аналітики аграрного порталу EastFruit.

За останні три сезони Україна більш ніж удвічі збільшила поставки замороженої малини за кордон. Натомість Сербія зберегла попередні обсяги експорту, а Польща скоротила їх на 24%. Важливим фактором лідерства України є те, що вона майже не імпортує малини, тоді як Польща та Сербія закуповують значні обсяги для подальшого перепродажу.

У Польщі імпортна малина вже становить понад 52% у загальному обсязі експорту, і значна частина цієї продукції надходить саме з України.

За загальним обсягом експорту Україна поки що поступається Сербії (67,7 тис. тонн проти 65,1 тис. тонн). Однак Сербія імпортувала 4,7 тис. тонн продукції, тож її чистий експорт склав 63 тис. тонн – це на 2 тис. тонн менше, ніж в України.

Аналітики вважають, що для подальшого зміцнення позицій на глобальному ринку українські виробники мають зосередитися на підвищенні якості малини та розвитку власних переробних потужностей. Багато українських компаній досі продають малину як сировину, яку польські переробники доопрацьовують, фасують і експортують за вищою ціною. Розвиток власної переробної індустрії дозволить Україні зберігати додану вартість у країні та підвищувати середню експортну ціну.

Диверсифікація ринків збуту вже активно відбувається. Якщо у 2022 році 63% українського експорту малини йшло до Польщі, то у 2024 році цей показник скоротився до 35%. Водночас прямі поставки до Німеччини, Чехії, Австрії та Франції збільшилися до 48% у загальному обсязі експорту.

Зокрема, за останні три роки експорт до Німеччини зріс у 4,5 рази, до Чехії – у 4,2 рази, до Австрії – у 33 рази, а до Франції – у 2 рази. Також зросли поставки до Бельгії, Італії та Литви.

Україна активно виходить і на ринки Північної Америки. Зокрема, постачання малини до Канади та США демонструє позитивну динаміку. За три роки Україна змогла випередити за обсягами експорту навіть польських виробників. Також з’явилися перші комерційні поставки української замороженої малини до Аргентини та Саудівської Аравії.

З огляду на високі ціни на малину у попередньому сезоні, аналітики прогнозують, що у 2025 році Україна може встановити нові рекорди з експорту. Очікується, що вона зможе обійти Сербію і за загальним обсягом експорту, остаточно закріпивши своє лідерство на світовому ринку замороженої малини.