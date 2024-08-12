Поросль обліпихи можна і потрібно стримувати

Обліпиха росте зазвичай по берегах річок і озер переважно на піску або гальці. Але обліпиху можна виростити і у своєму саду. Для того, щоб обрати правильний сорт куща, який не буде розростатись, скористайтесь порадами від «Зеленої садиби».

Як вибрати правильний сорт обліпихи

Здатність обліпихи розростатися, формувати непрохідні зарості та випускати поросль, яку так важко викорінювати, робить цю рослину досить непростою в культивуванні.

Щоб обліпиха приносила лише користь і радість, а не додавала щорічного клопоту в саду, потрібно ретельно обирати саджанець. Шукати не будь-яку доступну по ціні рослину, а найкращі, найсучасніші сорти і жіночих, і чоловічих рослин. Можна купувати щеплені на підщепи інших чагарників сортові саджанці.

Важливі ознаки, відсутності порослі в обліпихи:

відсутність колючок;

великоплідність;

деревовидність;

здатність до самозапилення.

Яка кількість саджанців потрібна

Обліпиха вимагає перехресного запилення. Стандарт для висаджування – 4-5 жіночих рослин на 1 чоловічий кущ. Але у насаджень-груп для невеликих ділянок є своя альтернатива. І не обов’язково покладатися на природу і сусідів, сподіваючись, що кущів в радіусі 50 м буде достатньо для запилення. Забезпечити запилення 1-2 кущів можна по-іншому:

купити двостатеву чи самозапильну рослину;

самостійно прищепити на жіночий кущ гілочку з чоловічої обліпихи;

приносити щовесни для опилення гілки з дикої обліпихи.

Перевагу потрібно надавати двох- або трьохрічним саджанцям в контейнерах, з добре сформованою, потужною кореневою системою та вже сформованою кроною. На сліди пошкоджень, неправильного догляду, хвороб потрібно оглядати як корені, так і пагони.