Ця ягода містить понад 190 корисних сполук

У вересні дозріває ще одна ягода, яка є невичерним джерелом корисних речовин: антиоксидантів, мінералів, вітамінів, жирних кислот, амінокислот та мікроелементів. Регулярне споживання цієї ягоди допоможе зміцнити захисні сили організму і в дорослих, і у дітей, а також знизити тиск, рівень стресу, зміцнити судини, зняти нервову напругу, допоможе заснути тощо.

Ця ягода добре росте у садах, на дачах, присадибних ділянках. Якщо нема можливості зібрати самому, то її можна купити на базарах у сільських бабусь. Мова йде про обліпиху.

Лікар-педіатр, дієтолог Мар’яна Стегніцька нині розкаже читачам ZAXID. NET, чому так важливо включати обліпиху у раціон дорослих і дітей, якими корисними речовинами багато ця ягода і при яких захворюваннях допоможе поліпшити стан здоров’я. Заодно порадить, які смакоти приготувати з неї, від яких малеча і дорослі нізащо не відмовляться.

Чим корисна обліпиха

У цій ягоді корисними є всі її частини: м’якоть, кісточки, сік, олія. Вона містить понад 190 корисних сполук.

«Ці сполуки включають жиророзчинні вітаміни (А, Е та К), жирні кислоти, ліпіди, органічні кислоти, амінокислоти, вуглеводи, вітаміни С, В1, В2, фолієву кислоту, флавоноїди тощо. Ягоди та насіння обліпихи містять велику кількість природних антиоксидантів, включаючи аскорбінову кислоту, токофероли, каритоноїди, флавоноїди, а також корисні для здоров’я жирні кислоти», – каже Мар’яна Стегніцька.

У плодах обліпихи знайдено 18 з 22 амінокислот, половина з яких є незамінними, оскільки вони відіграють важливу роль у різних процесах у нашому організмі, таких як виробництво енергії, побудова клітин та м’язів, втрата жирової тканини, настрої та функції мозку.

У соці обліпихи є як мінімум 24 хімічні елементи: азот, фосфор, залізо, марганець, бор, кальцій, алюміній, кремній та інші. Свіжий сік, сироп та олії з ягід обліпихи використовують при застуді, лихоманці, виснаженні.

Рибофлавін і тіамін в складі обліпихи сповільнюють процеси старіння шкіри і організму, а також знижують рівень стресу, знімають нервову напругу і допомагають заснути.

Цю ягоду обов’язково варто включати у меню жінкам: вона покращує вироблення жіночих гормонів, знижує ризик виникнення ендометріозу і поліпів. Дуже корисна обліпиха при вагітності і в період менопаузи, бо задовольняє потребу жінки у вітамінах.

У свіжому і замороженому виді ця ягода має бути і у гіпертоніків. Антиоксиданти в її складі роблять судини більш міцними і гнучкими і знижують тиск.

Обліпихова олія – ефективні ліки при багатьох захворюваннях

Найціннішим компонентом ягід обліпихи є їх масла. Олія з ягід обліпихи містить в середньому 35% рідкісної та цінної пальмітолеїнової кислоти, яка є компонентом шкірного жиру та підтримує клітинний склад тканини , загоює рани. Олія насіння має високий вміст олеїнової кислоти - 17% , омега-3 (альфа-ліноленової) і омега-6 (ліноленової) приблизно 34% і 31% відповідно, які допомагають регулювати тисячі метаболічних функцій, а також значну кількість В-каротину і вітаміну Е, що робить олію ефективними ліками від багатьох захворювань.

Олію з плодів і насіння використовують при запаленнях, розладах шлунково-кишкового тракту, в тому числі при виразковій хворобі та гастриті, екземі та інших виразкових ураженнях слизової оболонки, ранах, запаленнях, опіках, обмороженнях, псоріазі тощо.

Завдяки високому вмісту антиоксидантів обліпихова олія широко використовується як протизапальний, антибактеріальний, болезаспокійливий засіб і для регенерації тканин.

Ягоди обліпихи мають дуже мало притипоказань. Її не можна їсти при таких хворобах як панкреатит, холецистит, гепатит і сечокам'яна хвороба.

Цілющі смаколики з обліпихи

Поки є ця ягода, її варто заморозити на зиму. Найкраще заморожувати свіжозібрані ягоди, які додадуть бадьорості, сили, здоров'я у холодну пору. З обліпихи можна приготувати желе, варення, мед, наливку, чаї, компоти тощо. Нині поділимося трьома корисними і нескладними у приготуванні рецептами.

Обліпиховий чай

Інгредієнти:

Обліпиха – 100 г

вода – 500 мл

апельсин – 1 шт.

мед – 1 ч.л

кориця – 1 паличка

Якщо обліпиха свіжа, то промийте її та просушіть, коли ж заморожена – дайте спершу постояти 15-30 хв. у теплі. Засипте ягоди у заварник і розімніть. З половини апельсина вичавіть сік і влийте у заварник. Можна натерти і цедру апельсина. Додайте паличку кориці. А тоді залийте цю суміш окропом, закрийте кришкою і залиште настоятися 10 хвилин.

Обліпиховий чай готовий. Перед подачею розлийте в чашки, додайте скибочки апельсина і мед при бажанні. Він чудово зігріє і підбадьорить у холодну пору року і наповнить кімнату неймовірним запахом

Обліпиховий мус

Інгредієнти:

обліпиха – 400 г

вода – 600 мл кип’яченої холодної

желатин – 25 г

цукор – 100 г

Желатин розвести у 250 г холодної води і дати набухнути. Обліпиху помити та подрібнити на блендері, влити 300 мл води та протерти через сито. Жмих, який залишився в ситі, пересипати в кастрюльку, додати 300 мл води , цукор, довести до кипіння, дати покипіти 10-15 хв. Процідити все через сито і в обліпихо-цукровий сироп вилити набухлий желатин, охолодити. Тоді з’єднати дві суміші і збити 2-3 хв., до появи густоти і піни. Розлити в формочки і поставити в морозильну камеру, через 30 хв. можна смакувати.

Обліпиховий чізкейк

Інгредієнти:

цільнозернове печиво – 50 г

цукор-пудра – 1ст. л

какао – 1 ст.л

грецькі горіхи – 1 ст.л

масло (розтоплене) – 50 г

Горіхи, печиво, цурок, какао подрібнити у блендері, змішати з маслом, викласти у форму і розрівняти.

Крем:

сир маскарпоне – 250 г

сир «Філадельфія» – 250 г

обліпиха – 200 г

мед – 2 ст.л

лимонний сік – 1 ч.л

З обліпихи витиснути сік. Обережно змішати сири і мед. Додати поволі сік і ретельно перемішати. Перекласти у форму, розрівняти і поставити в холодильник на 3-4 год. Смакуйте на здоров’я.