Лікарка радить їсти ці овочі зараз і робити з них запаси на зиму

Нині баклажанів і перцю доволі багато не лише у супермаркетах, овочевих магазинах, на базарах. Вони вже дозріли й на дачах, присадибних ділянках, городах, тому доступні значній кількості людей. Включаючи їх у щоденний раціон можна значно поліпшити роботу шлунка і підшлункової залози, серця, кровоносної системи, знизити тиск, нормалізувати цукор в крові, поліпшити пам’ять, позбутися безсоння і дратівливості, схуднути тощо.

Про користь цих овочів читачам ZAXID.NET розкаже лікар-гастроентеролог і дієтолог Наталія Ячмінська. Заодно і порадить, що з цих овочів заготувати на зиму, аби були і смачно, і корисно.

Перець допомагає нормалізувати рівень цукру в крові

«У болгарському перці висока концентрація клітковини. Алкалоїд капсаїцин, який міститься в перці, покращує роботу шлунка і підшлункової залози, тож їжа переробляється набагато легше. Вітаміни, що містяться в ньому, роблять благотворний вплив на весь організм, зміцнюючи імунітет», – каже Наталія Ячмінська.

Експерти довели: болгарський перець здатний підтримувати організм людей, що хворіють на цукровий діабет. Цей овоч допомагає нормалізувати рівень глюкози в крові, зменшити тягу до солодкого. Діабетикам корисно пити сік з плодів болгарського перцю.

Вживання цієї культури в їжу поліпшить стан кровоносної системи завдяки вітаміну Р, який зміцнює стінки судин.

Болгарський перець зміцнює нервову систему, допоможе позбутися безсоння і дратівливості. Кальцій, магній, калій і вітаміни групи В сприяють відновленню нейронів мозку, підвищуючи таким чином його активність. Має позитивний вплив на пам’ять, знижує артеріальний тиск.

Перець корисний і для профілактики онкологічних захворювань завдяки сполукам, що не дозволяють канцерогенам проникати в клітини.

«Цей овоч корисно їсти і для краси. Речовини, що містяться в ньому, поліпшуютьи стан шкіри, зміцнюють нігті і волосся. У косметології його використовують в складі різних масок для обличчя. Корисними є мазі з його плодів, які можна використовувати при лікуванні радикулітів, артритів», – каже Наталія Ячмінська.

Чи будь-який перець корисний?

Лікар-гастроентеролог твердить, що користь для організму мають лише ті овочі, що вирощені без «хімії» і різноманітних стимуляторів росту.

«Тому перш ніж вводити в раціон ці цінні для організму плоди, переконайтеся, що вони вирощені з дотриманням всіх норм і не принесуть шкоди здоров’ю», – радить дієтологиня.

Лікарка каже, що людям з важкими захворювання печінки, жовчного міхура, підвищеною кислотністю шлунка, подагрою не можна їсти цього овоча. Та якщо вже дуже хочеться, то лише трішки.

Є люди, у яких болгарський перець викликає алергію, найчастіше у людей з чутливою шкірою. Серйозної шкоди з хімічної точки зору, за словами лікарки, продукт не несе, але іноді провокує висип, жар, сльозоточивість. До такої реакції може привести вживання яскраво-червоних або темно-зелених сортів перцю, жовті та помаранчеві плоди зазвичай безпечні.

Ідеальний овоч для схуднення

Є ще один овоч, який вже дозрів і в західних областях, тож ним варто насолоджуватися досхочу. Це баклажани або синенькі.

«Баклажани – легкі у приготуванні і надзвичайно корисні. Вміст антиоксидантів, вітамінів та клітковини робить овоч незамінним продуктом у щоденному раціоні. Ба більше, для контролю рівня цукру в крові баклажани рекомендують споживати людям з діабетом, а низька калорійність та висока поживна цінність привабить тих, хто хоче втратити зайві кілограми», – каже дієтологиня.

У 100 грамах баклажана є всього 25 ккал – це ідеальний продукт для всіх, хто турбується про зайву вагу. Навіть після обсмажування в олії його калорійність все одно буде нижча більшості продуктів. Баклажани легко перетравлюються, навіть якщо у людини є проблеми з травленням.

У плодах баклажана міститься велика кількість корисних для серця мікроелементів, таких як калій, вітаміни РР, групи В, С, каротин, магній, мідь. Він корисний для профілактики атеросклерозу, недокрів'я та інших захворювань серця.

Фіолетовий колір шкірці овоча надають антоціани – речовини, які покращують пам'ять, знижують ризик інсульту і нормалізують тиск, а солі калію і меланоген знижують рівень холестерину в крові і поліпшують роботу серцевого міокарда. «Синенькі» також корисні при хворобах нирок і подагрі.

Баклажани не рекомендують їсти при гастриті, виразці, панкреатиті, коліті і діареї, оскільки овоч має проносний ефект.

Запаси на зиму

З баклажанів і перцю можна приготувати різні смакоти, як зараз, так і на зиму. Відкрита баночка перцю чи баклажанів десь під новий рік збудить апетит і принесе запах літа.

Перець в томаті

Інгредієнти:

червоний болгарський перець –1,7 кг

часник – одна головка,

томатний сік – 1 л

сіль – 2 ст. л

суміш перців – 1 ст.л

яблучний або виноградний оцет – 2,5 ст.л

цукор-пісок – 5 ст.л

Перець помити, очистити від насіння, видалити плодоніжки і порізати вздовж на тонкі смужки.Бажано на однакові, аби вони рівномірно просочилися заправкою. Головку часнику почистити, зубчики розрізати навпіл, змішати з сіллю і перцями. Томатний сік поставити на вогонь, додати яблучний або виноградний оцет, цукор-пісок і довести до кіпіння. Тоді викласти в нього порізані перці і томити на маленькому вогні 10 хв. Розкласти гарячим у стерилізовані банки і закрити стерилізованими кришками.

Капрезе з баклажанів

Інгредієнти:

баклажани – 1 шт.

помідор – 2-3 шт.

моцарела – 250 г

оливкова олія – 2 ст.л

бальзамічний оцет – за смаком

сіль – за смаком

перець – за смаком

базилік – півпучка.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Баклажан, помідор і моцарелу наріжте кільцями товщиною 1 см. У невеликій мисці змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль та перець. Баклажани викладіть на деко, застелене пергаментним папером, і змажте отриманим соусом. Запікайте протягом 10 хвилин, після чого переверніть, знову змажте соусом і запікайте ще 10 хв.

Помідори випікайте протягом 2 хв до м'якості, після чого перекладіть у тарілку.

Половину баклажанів знову викладіть на деко, зверху покладіть помідор, потім моцарелу, листок базиліку та накрийте іншою скибкою баклажана. Запікайте близько 2 хв, поки сир не розплавиться. Подавайте гарячими, прикрасивши листком базиліку.

Лечо

Інгредієнти:

Перць – 1,5 кг,

цибуля – ­ 600 г,

томатнимй сік – 1 л,

сіль – 1 ст.л,

цукор – 1-1,5 ст.л,

часник – 4-5 зубків,

перець горошинами.

Перець очистити від насіння і розрізати на 4 частини, цибулю нарізати напівкільцями. Нарізку перемішати, залити томатним соком і поставити на вогонь. Постійно помішуючи довести до кипіння, додати сіль, цукор, перець горошинами і варити на маленькому вогні 10 хв. А тоді розкласти у стерилізовані банки і закрутити.