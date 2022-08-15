Поки є ця ягода, її слід щодня вклювати у раціон. І зробити заготовки на зиму

Поки триває сезон ожини (і лісової, і городної), спеціалісти радять включати її у щоденний раціон, аби поповнити організм вітамінами, антиоксидантами і значно покращити своє здоров’я, зокрема поліпшити діяльність судин головного мозку, активізувати процеси мислення, пам’ять, знизити холестерин, підвищити імунітет, поліпшити сон, травлення. Ця ягода допоможе контролювати рівень цукру в крові, шляхом уповільнення швидкості всмоктування цукру тощо.

Нині співзасновниця школи здорового харчування Nodiet Ольга Дорош розкаже читачам ZAXID.NET, які корисні властивості має ожина, скільки і як правильно з’їдати цієї ягоди щодня, як запастися нею на зиму і які смаколики приготувати, від яких не відмовляться ні діти, ні дорослі.

«Ця ягода багата вітамінами, антиоксидантами, харчовими волокнами, органічними кислотами, мінеральними речовинами, які конче потрібні нашому організму. Включаючи їх у щоденний раціон можна поповнити організм вітамінами і заодно значно поліпшити загальний стан, підвищити імунітет тощо», – каже Ольга Дорош.

Ожина, за її словами, є чудовим джерелом антиоксидантів. До них відносяться антоціани, які надають ягоді темного кольору. Вона також є відмінним джерелом вітамінів С, Е, К та мінералів таких як кальцій і марганець.

«Одне горнятко сирої ожини містить 30,2 мг вітаміну С, що є половиною добової норми. Деякі науковці припускають, що вітамін С допомагає зменшити утворення в організмі речовин, що викликають рак», – каже Ольна Дорош.

Антиоксиданти, якими багата ягода, допомагають боротися з вільними радикалами і зменшити запалення мозку, яке може призвести до когнітивних проблем, типових для старіння. Антиоксиданти також мають багато протизапальних і антимікробних, тож ожина корисна для здоров’я зубів та ясен.

Ожина багата харчовими волокнами. Одне горнятко сирої ягоди містить майже 8 г клітковини, яка відіграє важливу роль у процесі травлення, сприяє зниженню холестерину, допомагає контролювати рівень цукру в крові шляхом уповільнення швидкості всмоктування цукру і сприяє ситості. Дослідники вважають ожину корисною для зниження ризику діабету, особливо якщо її їсти свіжою або замороженою без доданого цукру.

Усе добре, що в міру

Ожина дуже корисна, але її споживати варто за принципом: усе добре, що в міру. Фахівець з харчування радить щодня з’їдати 400 г фруктів і ягід. І не за один раз, а розділити на порції і з’їсти упродовж дня. Скажімо, вранці жменю ожини можна додати до каші. Згодом 150-200 г ягід можна з’їсти як перекус з несолодким йогуртом. Ожину можна додавати і до літніх салатів, з використанням зелені (листя салату, руколи чи шпинату), томатів чері, невеликого огірка, козячого сиру і жмені сирої ожини. Заправити такий салат оливковою олією і лимонним соком.

Заморожувати найкраще свіжозірвані ягоди

Аби в ожині зберегти найбільше вітамінів та корисних речовин, готуючи запаси на зиму, її найкраще заморозити. Заморожувати найкраще свіжозібрану ягоду. Збирати варто лише спілу ожину, бо ягоди після того, як їх зірвали, перестатають дозрівати.

Ягоди слід викласти на деко, кожну окремо, і помістити в морозильну камеру, а вже заморожені перекласти у пакети чи контерйнери і зберігати у морозильці. Заморожені у такий спосіб ягоди будуть зберігатися кожна окремо і взимку їх можна використати до каш, приготування смузі чи різноманітних десертів.

Які смаколики приготувати з ожини?

Чорнично-ожиновий смузі

Інгредієнти:

1/4 склянки пастеризованого молока

3/4 склянки йогурту

1 банан

3/4 склянки ожини

3/4 склянки чорниці

1 ст.л. рідкого меду

У блендер вилити молоко, йогурт, покласти банан і збити до однорідної маси. Тоді додати ягоди, мед і ще раз добре збити.

Перелити у склянки, прикрасивши їх свіжими ягодами і листочками м'яти.

Салат з ожиною та печеним буряком

Інгредієнти (на чотири порції):

буряк запечений – 400 г

бринза – 100 г

ожина свіжа – 470 г

цибуля ріпчаста – 1 головка

шпинат – 150 г

грінки – за бажанням

оливкова олія – 3 ст.л

винний оцет – 1 ст.л

гірчиця – ¼ ч.л, сіль, перець – за смаком

Буряк помити, обсушити і запекти у духовці у фользі. Почекати поки охолоне і нарізати скибочками.

Далі треба приготувати ожиновий соус, для якого вам знадобиться: оливкова олія (або будь-яка інша), 70 г ожини, винний оцет, гірчиця, сіль, перець. Усе це треба збити у блендері до однорідної консистенції.

Такий салат буде смачний з грінками, які приготувати дуже просто: житній хліб нарізати кубиками і підсушити у духовці впродовж 10-15 хв. Грінки у салат додавати холодними.

Салат збирати і заправляти найкраще перед подачею. В окремій посудині перемішати грінки, бринзу, нарізану кубиками, і шпинат.

На тарілки розкласти скибочки запеченого буряка, на нього викласти суміш грінок, сиру і шпинату, посипати ягодами ожини і полити ожинним соусом.

Парфе з ожиною



Інгредієнти:

• вершковий сир – 150 г,

• вершки 30-33% – 200 мл,

• ванільний цукор – 1 пакетик;

• цукрова пудра – 4 ст. л,

• чорний шоколад – 50 г,

• ожина – 200 г.

Вершковий сир змішуємо з ванільним цукром і половиною цукрової пудри і розтираємо до однорідної консистенції. Холодні вершки збиваємо до стану твердих піків. Коли вершки почнуть густіти, додаємо другу половину цукрової пудри і збиваємо до щільної консистенції.

Чорний шоколад тремо на грубій терці.

У сервірувальний келих кладемо кілька ложок вершково-сирною маси, тоді шоколадну стружку і ягоди ожини. Так робимо кілька шарів. Ставимо парфе з ожиною у холодильнику на 1-2 години, а тоді прикращаємо свіжими ягодами ожини і подаємо до столу. Смачного!