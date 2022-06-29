У продажу вже є кавуни. Утім, це лише початок сезону кавунів. Уже в середині липня, за словами директора львівської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби Володимира Комара, кавунів буде значно більше. Наразі у Львові продають турецькі, грецькі і миколаївські кавуни.

Дієтолог Андрій Маковецький радить не лише час від часу ласувати кавунами, а провести повноцінну «кавунотерапію», аби очистити організм від токсинів, шлаків. Кавун містить багато вітамінів, мінералів, електролітів та клітковини. І якщо перші два складники нікому пояснювати не треба, то два наступні зрозумілі не усім.

«Електроліти – це суміш певних солей і мінералів, які після потрапляння в організм поліпшують самопочуття людини, збільшують рівень бадьорості. Електроліти також відповідають за нормальну роботу клітин тіла і за скорочення усіх скелетних м’язів (м‘язовий тонус) та м’язів серця. Часто саме при нестачі електролітів може з’явитися загальна втома. Клітковина - це волокна рослин, якими харчуються бактерії нашого кишечника. По суті це природній пробіотик. Достатня кількість клітковини сприяє хорошому травленню, а також дає відчуття ситості», – каже Андрій Маковецький.

А ви їли шкірку кавуна? Спробуйте, це корисно

За словами дієтолога, основна кількість потрібної клітковини міститься у шкірці кавуна, а не в м’якоті (м’якоть майже на 100% складається з води і волокон там мало). Виходить, що цю ягоду краще їсти разом зі шкіркою, якщо смакує. Адже саме у шкірі кавуна знаходяться запаси заліза (важливий елемент, що відповідає за рівень гемоглобіну та перенесення кисню до всі клітин тіла) та цинку (який необхідний для підтримки здоров’я шкіри, рівня тестостерону у чоловіків, високого рівня імунітету). Але якщо раніше ви не вживали шкірку, то не варто одразу їсти багато – спробуйте трішки і якщо організм реагує добре, то можете їсти більше.

Найважливіша функція кавуна – це очищення нирок, жовчного міхура та поліпшення робити цих органів. Він володіє сильною вивідною дією різних токсинів. Що чистіший наш організм, то менший шанс захворіти на онкохвороби. В такому середовищі швидко зникають запальні процеси та не можливий розвиток паразитів.

Що таке кавунотерапія?

«Це процедура, яка займає 4-5 днів. Основний ефект від неї – глибоке очищення організму, а точніше крові та органів від токсинів, шлаків. Під час такої терапії організм може втратити 3-5 кг зайвої маси. В ці дні людина може вільно вживати по 2 кг кавуна. На цей період для досягнення максимального ефекту варто відмовитися від їжі тваринного походження (риба, яйці, м’ясо, курятина, молочні і кисломолочні продукти) та солодощів і мучного», – каже Андрій Маковецький.

Оскільки кавун має сечогінну дію,то в дні очистки тіла варто вживати від 1,5 до 3 л води.

Часто таку процедуру повторювати не потрібно, 4-5 днів на рік буде повністю достатньо.

Кому рекомендується кавунотерапія?

усім, хто хоче тримати себе в формі та максимальному здоров‘ї,

усім, хто бажає корегувати свою фігуру,

усім, хто бажає відчувати себе енергійно.

Кому кавунотерапія протипоказана?

Утім, споживати кавуни можна не всім, бо вони, на жаль, декому можуть зашкодити, а саме:

людям з хронічними хворобами і гострими запальними процесами (внаслідок травм чи операції),

хто має каміння в нирках,

хто має каміння в жовчному або «закриті» жовчні протоки.

А ось тим, у кого є пісок у нирках, можна вживати кавун тільки з дозволу лікаря, на основі отриманих аналізів.

Важливий нюанс: коли організм швидко втрачає (виводить) токсини, це може призвести до головного болю, поганого самопочуття, появи прищів та висипань на шкірі, зміни запаху тіла. Це відбувається не завжди, але до цього потрібно бути готовим і це нормально, адже так організм позбавляється зайвого.

Скільки кавуна можна з’їдати за раз дорослим і дітям?

Все залежить від віку та роботи організму. Якщо кавун натуральний, свіжий, то дітям бажано з’їдати 100-300 г м’якоті, дорослому – 300-500 г. Вживання таких порцій тричі на день принесе тільки користь.

Практично завжди паралельно з кавунами з’являється і диня, одна з найсолодших плодів літа. Диня містить величезну кількість рідкісних антиоксидантів. Її вживання захищає нас від артеросклерозу, серцевих захворювань, пришвидшеного старіння тканин тощо. Вона багата ферментами і саме тому важко переварюється з іншими продуктами.

Її не можна їсти як десерт після основного прийому їжі, бо це призве до важкості в шлунку, вздуття, поганого засвоєння всієї з’їденої їжі. Диню варто вживати хоча б за 40 хвилин до основного прийому їжі або через 2 години після його завершення.

Які страви можна приготувати вдома з кавуна та дині?

Салат з дині, груші і прошуто

Інградієнти (одна порція)

диня 100 г

прошуто 40 г

груша 40 г

рукола 15 г

сир «Фета» 20 г

Олія оливкова 1 ст.л

Бальзамічний крем 1 ч.л

Зерна соняшника смажені 1 ч.л

Оливки, сіль та спеції за бажанням

Спосіб приготування:

Диню та сир наріжте кубиками по 2 см, тоненько наріжте прошуто та грушу, додайте всі інші інгредієнти, перемішайте і салат готовий.

Вегетаріанське морозиво з кавуна

Інградієнти(одна порція):

м’якоть кавуна 200 г

рослинне молоко 100 г (бажано кокосове) або банан 100 г

мед 1 ч.л

Спосіб приготування:

Всі інградієнти збийте блендером або перемішайте мадлером. Розкладіть у форми і на дві години поставте у морозильну камеру.

Салат з кавуном «Поцілунок з Італії»

Інгредієнти:

кавун 120 г

салямі 100 г

свіжий помідор 75 г

листя салату 50 г

соус песто 2 ч.л

олія 1 ч.л

арахіс смажений 5-10 г

сіль та орегано за смаком

Спосіб приготування:

Кавун порізати кубиками по 3 см, салямі нарізати кільцями і добре підсмажити, помідор – півкільцями, листя салату зручними шматками. Все перемішати. Додати зверху олію, соус песто, подрібнений смажений арахіс, сіль та орегано і ще раз перемішати.