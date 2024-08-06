Приріст може бути відсутнім або слабким через те, що ви заглибили під час висаджування кореневу шийку

Садівники після посадки саджанців очікують гарний приріст. Однак, часто буває, що молоді дерева практично не ростуть. Через які причини плодові дерева погано ростуть, пише «Флористікс».

Що таке нормальний приріст

Скажімо, для зерняткових культур (яблуні, груші, айви) річний приріст може коливатися від 30 до 60-70 см, а у кісточкових (сливи, вишні, черешні) він може досягати 1 м.

Заглибленість кореневої шийки

Приріст може бути відсутнім або слабким через те, що ви заглибили під час висаджування кореневу шийку. Коренева шийка – це те місце, звідки починає рости верхній корінь, і воно має бути буквально на пару сантиметрів нижче рівня землі. Якщо заглибити шийку сильніше, то кора в цьому місці почне пріти і гнити. Саджанець від цього занедужає, і йому буде не до нарощування пагонів.

Якщо коренева шийка виявиться вище рівня ґрунту, це теж погано, тому що в цьому випадку підсихатиме верхня частина магістрального коріння.

Якщо ви при висаджуванні саджанця припустилися помилки, викопайте його, намагаючись пошкодити якнайменше коріння, і посадіть правильно, доки він молодий. Якщо пересадка неможлива, доведеться постійно відгрібати землю від кореневої шийки, щоб вона залишалася на рівні ґрунту.

Невідповідна рослина

Якщо ви придбали саджанець того сорту, який абсолютно не підходить для вирощування у вашому кліматі, він буде почуватися некомфортно, може взимку підмерзати і навряд чи дасть хороший приріст: рослині доведеться навесні відновлювати коріння, і тут вже не до пагонів. Тому краще купувати у розсадниках районовані саджанці, призначені для вирощування у вашому регіоні.

Неправильне місце висаджування

Вологі ділянки: якщо ваша ділянка розміщена в низині або під нею високо стоять ґрунтові води, коренева система саджанців розвиватися не буде. У ній буде накопичуватися і застоюватися вода, коріння буде задихатися, і саджанець, звичайно, не дасть приросту.

Важкі ґрунти: так само складно розвиватися рослинам і у важкому ґрунті. Наприклад, ви купили контейнерний саджанець і пересадили на ділянку, але яму зробили маленьку. Поки коріння розповсюджувалося в кокосовому або торф'яному субстраті, все йшло нормально, а як тільки воно вперлося в глинистий ґрунт, розвиток сповільнився або взагалі припинився. Так часто буває.

Кам'янистий ґрунт: якщо ви саджаєте дерево на скелю, вкриту невеликим шаром ґрунту, вам доведеться довбати яму в камені, роблячи котловани розміром 1х1 м, засипають їх родючою землею і висаджують в цю пухку землю саджанці. Тільки так можна вирощувати дерева у місцях, які для цього не призначені – на камені та у глинистих ґрунтах.

Піщаний ґрунт: можна спробувати посадити саджанці на насіннєвих підщепах: їхнє коріння сягає глибоко в землю і, можливо, там вони зможуть знайти якщо не живлення, то хоча б вологу. Недолік піщаного ґрунту в тому, що в ньому не утримується вода і немає поживних речовин, тому рослини необхідно постійно поливати та підживлювати.

Дефіцит поживних елементів

Азот відповідає за нарощування зеленої маси, у тому числі зростання пагонів. Не буде у ґрунті азоту, не буде і приросту. А якщо не буде фосфору, то пагони будуть маленькими та нерівними. Надлишок того чи іншого елемента живлення теж може позначитися негативно, тому дерева потрібно регулярно підживлювати добривами у правильному дозуванні. Якщо ви налаштовані серйозно, зробіть аналіз ґрунту, і ви точно знатимете, які саме елементи потрібно вносити.

Кореневі хвороби

Заважають рослинам розвиватись і всілякі кореневі гнилі. Якщо ваш саджанець не збільшується в розмірі, викопайте його та огляньте коріння. При виявленні чорних підгнилих коренів обов'язково їх обріжте, витримайте кореневу систему кілька годин у розчині укорінювача зі знезаражувальною фунгіцидною добавкою і посадіть рослину на інше місце.

Втома ґрунту

Ця причина може здатися містичною, але насправді вона має цілком наукове обґрунтування. Іноді саджанець не хоче розвиватися на тому місці, де до нього загинула така сама рослина. Не слід саджати на таких місцях молоді дерева.

Алелопатія рослин

Так називається ситуація, коли дві рослини не можуть ужитися поруч одна з одною. Вони просто виділяють речовини, які іншим рослинам не підходять, і таким чином пригнічують конкурентів.

Наприклад, під волоським горіхом мало що може вижити, у його пристовбуровому колі навіть трава не росте. Або ось груша: сусідство з такими рослинами, як бузок, чубушник, волоський горіх, троянда, ялиця і кінський каштан діють на неї пригнічуюче, а зростаючі поблизу клен, тополя, липа, береза ​​і дуб мають на грушу сприятливий вплив.

Конкуренція

Високе дерево затінює кроною сусідні невеликі рослини, перехоплюючи у них світло і тим самим їх пригнічуючи. Це явна конкуренція, яка впадає у вічі. А ось те, що відбувається під землею, ми побачити не можемо. Якщо коріння сусідніх рослин знаходиться в одному горизонті, більш агресивна рослина обплітає своїм корінням коріння слабшого сусіда і забирає у нього живлення і вологу. В результаті слабка рослина так і залишається слабкою і навіть може зачахнути.