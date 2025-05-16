На заводі працевлаштують 20 працівників

В Острозькій громаді на Рівненщині 16 травня відкрили завод швидкого заморожування ягід. Наразі потужність підприємства становить 140 тонн на рік, однак на заводі планують нарощувати виробництво замороженої продукції до 1000 тонн ягід на рік.

Сучасний цех швидкої заморозки ягід запрацював в селі Оженин Острозької громади. Нове підприємство розташували на території колишнього занедбаного плодоконсервного заводу, повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Наразі на заводі працюють 20 працівників. За рік підприємство зможе переробляти 140 тонн екологічно чистої продукції. Податки сплачуватимуться у місцеву громаду. Також на території заводу встановили сонячну електростанцію, що дасть можливість забезпечувати електрикою підприємство під час можливих відключень.

Проєкт реалізували у межах українсько-швейцарської ініціативи Organic Trade for Development. Іноземна компанія більше ніж 20 років присутня на ринку в Україні і підтримує саме розвиток органічного виробництва ягід. На відкриття 16 травня приїхав надзвичайний і повноважний посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн.

У планах підприємства – нарощування виробництва до понад 1000 тонн ягід на рік. Для цього вже висаджено 300 гектарів органічних ягідників – полуниці, малини та смородини.

Додамо, що підприємство Organic Trade for Development сприяє органічному виробництву ягід в Україні, Албанії та Сербії. Заморожену продукцію експортують у Швейцарію та країни Євросоюзу.