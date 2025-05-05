На території індустріального парку будують завод з виготовлення соків

На Буковині створять індустріальний парк «Фруктова індустрія». Рішення про його включення до Реєстру індустріальних парків Кабінет міністрів України ухвалив на засіданні 2 травня. Індустріальний парк розташовуватиметься в селі Коболчин Сокирянської громади, де зараз будують завод із виготовлення соків, який входить в групу підприємств Сергія Тігіпка.

За даними Чернівецької обласної військової адміністрації площа нового індустріального парку становитиме 10,5 га. Відповідно до концепції парку, загальний обсяг капіталовкладень у будівництво інфраструктури становитиме близько 973 млн грн. Створення такого парку дозволить створити 540 робочих місць, в парку працюватимуть иешканці навколишніх громад.

Парк розташований в селі Коболчин Сокирянської ТГ, на його території вже почали будувати сучасний завод із виготовлення концентрату соку «Інтерджус Буковина». Це ТОВ входить в групу компанії ТАС Сергія Тігіпка. Саме це підприємство інвестує 538 млн грн в створення парку. Також 216 млн грн інвестує інше підприємство – ТОВ «Фруктова індустрія», яка також належить Сергію Тігіпку. Окрім того, в парк також вкладуть 219 млн грн з державного бюджету та грошей інших учасників.

Додамо, що у селі Коболчин, що на Сокирянщині, розпочалася реалізація масштабного проєкту – будівництво заводу з виробництва концентрованих соків «Інтерджус Буковина». Підприємство розпочало роботу в 2020 році та займається виробництвом яблучного і малинового концентрату. Сировину здебільшого закуповують у місцевих виробників. Наразі потужність виробництва 350 тонн на добу. У 2025 році фірма планує збільшити потужності до 1500 тонн на добу, побудувавши новий завод.