На Буковині створять індустріальний парк «Фруктова індустрія» площею 10 га
Обсяг капіталовкладень становитиме майже мільярд гривень
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На Буковині створять індустріальний парк «Фруктова індустрія». Рішення про його включення до Реєстру індустріальних парків Кабінет міністрів України ухвалив на засіданні 2 травня. Індустріальний парк розташовуватиметься в селі Коболчин Сокирянської громади, де зараз будують завод із виготовлення соків, який входить в групу підприємств Сергія Тігіпка.
За даними Чернівецької обласної військової адміністрації площа нового індустріального парку становитиме 10,5 га. Відповідно до концепції парку, загальний обсяг капіталовкладень у будівництво інфраструктури становитиме близько 973 млн грн. Створення такого парку дозволить створити 540 робочих місць, в парку працюватимуть иешканці навколишніх громад.
Парк розташований в селі Коболчин Сокирянської ТГ, на його території вже почали будувати сучасний завод із виготовлення концентрату соку «Інтерджус Буковина». Це ТОВ входить в групу компанії ТАС Сергія Тігіпка. Саме це підприємство інвестує 538 млн грн в створення парку. Також 216 млн грн інвестує інше підприємство – ТОВ «Фруктова індустрія», яка також належить Сергію Тігіпку. Окрім того, в парк також вкладуть 219 млн грн з державного бюджету та грошей інших учасників.
Додамо, що у селі Коболчин, що на Сокирянщині, розпочалася реалізація масштабного проєкту – будівництво заводу з виробництва концентрованих соків «Інтерджус Буковина». Підприємство розпочало роботу в 2020 році та займається виробництвом яблучного і малинового концентрату. Сировину здебільшого закуповують у місцевих виробників. Наразі потужність виробництва 350 тонн на добу. У 2025 році фірма планує збільшити потужності до 1500 тонн на добу, побудувавши новий завод.