Суд повернув державі завод у Рівному

Господарський суд Рівненської області зобов’язав ТзОВ «Комбінат будівельних матеріалів» повернути в державну власність єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рівненський автомобільний ремонтний завод». Завод приватизували за 2,5 млн грн у 2023 році.

Як йдеться у судовому наказі про примусове повернення, покупець не виконав умов приватизаційної угоди, зокрема не погасив протягом шести місяців борги з заробітної плати та перед бюджетом.

Рівненський завод 2021 року передали від концерну «Укроборонпром» до Фонду держмайна. На час приватизації підприємство не мало державних замовлень, заборгувало бюджету понад 17 млн грн, а працівникам – більш як 8 млн грн. Після продажу приватній компанії борги лише зросли – до 18,8 млн грн перед бюджетом та 11,4 млн грн перед працівниками, згодом колектив заводу звільнили під різними приводами.

«Комбінат будівельних матеріалів» визнав часткове невиконання зобов’язань, пояснюючи це воєнним станом і недостовірною інформацією про об’єкт. Зокрема, в інформаційному повідомленні перед продажем йшлося про право постійного користування 13 га землі, якого, як згодом з’ясувалося, не було, хоча підприємство продовжувало декларувати податкові зобов’язання з земельного податку. Це, згідно із твердженням нового власника, унеможливило належну оцінку зобов’язань.

Перше рішення у справі про передачу заводу державі було ухвалене ще 2024 року, проте остаточно його повернення відбулося лише в травні 2025 року.

Наразі єдиний майновий комплекс ремонтного заводу повернуто у державну власність й зареєстровано за Фондом державного майна України, повідомила пресова служба Офісу генерального прокурора.

Рівненський автомобільний ремонтний завод – підприємство оборонно-промислового комплексу України, що робило ремонти і модернізацію автомобільної та спеціальної техніки для Міністерства оборони. До його складу входять 25 різних будівель загальною площею 7041 м². Це адміністративні будівлі, виробничі й ремонтні дільниці, склади, гаражі, насосні станції, трансформаторні пункти та інші.

У 2023 році Фонд держмайна виставив завод на приватизацію зі стартовою ціною майже 617 тис. грн, переможцем аукціону стало ТОВ «Комбінат будівельних матеріалів», яке запропонувало 2,5 млн грн. ТОВ «КБМ» зареєстроване 1 липня 2022 року. Керівником компанії є Харченко Руслан Миколайович. Останній публічно відомий як директор ТОВ «Фінансова компанія «Морган кепітал», що займалася викупом боргів банків-банкротів, непрацюючих спиртових заводів, а також проектами в будівництві, повідомив сайт «Наші гроші».