Ганнопільський спиртзавод не працює вже понад десять років

На Хмельниччині з другої спроби продали Ганнопільський спиртзавод. Його за 2,5 млн грн купило київське підприємство «Комбінат будівельних матеріалів». Додамо, що завод не працював з 2011 року і наразі має понад 15 млн грн кредиторської заборгованості.

Як йдеться на сторінці аукціону на Prozorro.Продажі, торги відбулись у понеділок, 24 квітня. На них зареєструвався лише один учасник – ТОВ «Комбінат будівельних матеріалів». Стартова ціна заводу становила 1,9 млн грн, але фірма запропонувала вищу ціну – 2,5 млн грн.

Згідно з даними на YouControl, фірма зареєстрована у Києві влітку 2022 року. Спеціалізується на виготовленні виробів із бетону для будівництва. Її керівником та засновником є Руслан Харченко.

Додамо, що спиртзавод розташований у селі Ганнопіль Шепетівського району. Щоправда, він не працює з 2011 року. Наразі спиртзавод має 15 млн грн кредиторської заборгованості, з них понад 500 тис. грн боргують працівникам. Згідно з умовами аукціону, новий власник повинен виплатити працівникам зарплату, а також не звільняти їх впродовж півроку.