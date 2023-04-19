Йдеться загалом про 70 будівель у Ізмаїлі та районі

Регіональне відділення Фонду державного майна по Одеській та Миколаївській областях продало Ізмаїльський винзавод за 200 млн грн. Майно заводу придбало ТзОВ «Фінінвест груп П», створене лише місяць тому.

Виробничі потужності та адмінбудівлі винзаводу розташовані Ізмаїлі, Приморському, Плавнях та Суворовому. Йдеться загалом про 61 об’єкт в Ізмаїлі та районі й базу відпочинку на 9 будівель у Приморському.

Раніше активи винзаводу використовував приватний орендар ПрАТ «Ізмаїльський винзавод», який виготовляв шампанські та ігристі вина. 10 квітня ФДМУ виставив майно заводу на приватизацію зі стартовою ціною 17,9 млн грн. 19 квітня на електронному майданчику Prozorro Продажі відбулися торги, в яких взяли участь чотири компанії. Найвищу ціну запропонувало ТзОВ «Фінінвест груп П», яке погодилось купити завод за 200 млн грн, що в 11 разів перевищує початкову вартість лоту. ФДМУ повідомив компанії про намір підписати угоду купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Фінінвест груп П» зареєстроване в Одесі лише місяць тому та займається виробництвом вина. Кінцевим бенефіціаром компанії є місцевий адвокат Роман Лобанов.