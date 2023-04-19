Регіональне відділення ФДМУ у Львові очолив депутат обласної ради
Микола Іщук є депутатом Львівської облради від НРУ, раніше він вже працював у ФДМУ
Начальником Регіонального відділення Фонду державного майна у Львівській, Закарпатській та Волинській областях призначили депутата Львівської облради від НРУ Миколу Іщука.
«Відповідно до наказу ФДМУ від 18.04.2023 № 69-р на посаду начальника Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях призначено Миколу Васильовича Іщука з 19.04.2023», – йдеться в повідомленні на сторінці регіонального відділення у Facebook.
48-річний підприємець Микола Іщук є депутатом Львівської облради від фракції НРУ, очолює депутатську комісію з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій.
Раніше балотувався до обласної ради від Радикальної партії Ляшка, очолював львівський осередок цієї партії. У 2016-2018 роках був заступником директора ДП «Управління справами Фонду державного майна України». Дружина Іщука Марія Малачинська працює директоркою Львівського обласного клінічного перинатального центру.
Попередній начальник регіонального відділення ФДМУ у Львівській, Закарпатській та Волинській областях Владислав Калинець звільнився у березні цього року після трьох років роботи на посаді. Він пояснив, що розійшовся в поглядах з керівництвом, яке висловило намір «завести своїх людей» на ключові регіональні відділення.